"Поставил под угрозу". СМИ рассказали об ударе по Украине из-за шага Трампа

"Поставил под угрозу". СМИ рассказали об ударе по Украине из-за шага Трампа - 22.03.2026, ПРАЙМ

"Поставил под угрозу". СМИ рассказали об ударе по Украине из-за шага Трампа

Противоречия между Соединенными Штатами и партнерами по НАТО из-за войны в Персидском заливе могут повлиять на дальнейшую поддержку Украины, пишет издание Bild. | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T16:50+0300

2026-03-22T16:50+0300

2026-03-22T17:22+0300

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Противоречия между Соединенными Штатами и партнерами по НАТО из-за войны в Персидском заливе могут повлиять на дальнейшую поддержку Украины, пишет издание Bild. "Война Трампа против Ирана одновременно является кризисом для НАТО. Эскалация риторики может спровоцировать реакцию со стороны Вашингтона. Это может даже поставить под угрозу ключевые проекты для Украины и приверженность США обеспечению безопасности Европы", — приводит издание слова эксперта по безопасности Нико Ланге.В пятницу глава Белого дома отметил, что авторитет НАТО существенно пострадал из-за нежелания военного альянса участвовать в снятии блокады с Ормузского пролива. США и Израиль 28 февраля начали атаку на иранские объекты. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и по американским военным базам на Ближнем Востоке. Цены на топливо растут по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива, который является важнейшим маршрутом для экспорта нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива. Трамп неоднократно взывал к европейским странам с просьбой отправить корабли в Ормузский пролив, ставший центром конфликта, для возобновления судоходства. Однако руководитель европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны Европейского союза пока не готовы отправлять флот в Ормузский пролив.

ормузский пролив

украина

персидский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ормузский пролив, украина, персидский залив, кая каллас, нато, bild