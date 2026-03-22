"Поставил под угрозу". СМИ рассказали об ударе по Украине из-за шага Трампа
2026-03-22T16:50+0300
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Противоречия между Соединенными Штатами и партнерами по НАТО из-за войны в Персидском заливе могут повлиять на дальнейшую поддержку Украины, пишет издание Bild. "Война Трампа против Ирана одновременно является кризисом для НАТО. Эскалация риторики может спровоцировать реакцию со стороны Вашингтона. Это может даже поставить под угрозу ключевые проекты для Украины и приверженность США обеспечению безопасности Европы", — приводит издание слова эксперта по безопасности Нико Ланге.В пятницу глава Белого дома отметил, что авторитет НАТО существенно пострадал из-за нежелания военного альянса участвовать в снятии блокады с Ормузского пролива. США и Израиль 28 февраля начали атаку на иранские объекты. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и по американским военным базам на Ближнем Востоке. Цены на топливо растут по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива, который является важнейшим маршрутом для экспорта нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива. Трамп неоднократно взывал к европейским странам с просьбой отправить корабли в Ормузский пролив, ставший центром конфликта, для возобновления судоходства. Однако руководитель европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны Европейского союза пока не готовы отправлять флот в Ормузский пролив.
Bild: разногласия внутри НАТО из-за Ирана повлияют на помощи Украине