ВМС Ирана нанесли удары по базам США в ОАЭ и Кувейте
2026-03-22T00:00+0300
2026-03-22T01:51+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
иран
сша
оаэ
ксир
ТЕГЕРАН, 21 мар – ПРАЙМ. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удары по базам США в Аль-Минхад в ОАЭ и Али ас-Салем в Кувейте, следует из заявления пресс-службы иранского КСИР. "В ходе гибридной операции ВМС КСИР уничтожили ангары и топливные хранилища США и Израиля на военных базах Аль-Минхад (в ОАЭ – ред.) и Али ас-Салем (в Кувейте – ред.) с помощью большого количества баллистических ракет и БПЛА", - говорится в заявлении КСИР. Как отмечается КСИР, обе базы, которые подверглись ударам со стороны Ирана, являются источником атак по иранским островам в Персидском заливе в последние дни. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
