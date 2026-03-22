ВМС Ирана нанесли удары по базам США в ОАЭ и Кувейте
ВМС Ирана нанесли удары по базам США в ОАЭ и Кувейте - 22.03.2026, ПРАЙМ
ВМС Ирана нанесли удары по базам США в ОАЭ и Кувейте
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удары по базам США в Аль-Минхад в ОАЭ и Али ас-Салем в Кувейте, следует из... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T00:00+0300
2026-03-22T00:00+0300
2026-03-22T01:51+0300
ТЕГЕРАН, 21 мар – ПРАЙМ. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удары по базам США в Аль-Минхад в ОАЭ и Али ас-Салем в Кувейте, следует из заявления пресс-службы иранского КСИР. "В ходе гибридной операции ВМС КСИР уничтожили ангары и топливные хранилища США и Израиля на военных базах Аль-Минхад (в ОАЭ – ред.) и Али ас-Салем (в Кувейте – ред.) с помощью большого количества баллистических ракет и БПЛА", - говорится в заявлении КСИР. Как отмечается КСИР, обе базы, которые подверглись ударам со стороны Ирана, являются источником атак по иранским островам в Персидском заливе в последние дни. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
иран
сша
оаэ
нефть, мировая экономика, иран, сша, оаэ, ксир
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ИРАН, США, ОАЭ, КСИР
ВМС Ирана нанесли удары по базам США в ОАЭ и Кувейте
ВМС Ирана нанесли удары по базам США в Аль-Минхад в ОАЭ и Али ас-Салем в Кувейте
ТЕГЕРАН, 21 мар – ПРАЙМ. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удары по базам США в Аль-Минхад в ОАЭ и Али ас-Салем в Кувейте, следует из заявления пресс-службы иранского КСИР.
"В ходе гибридной операции ВМС КСИР уничтожили ангары и топливные хранилища США и Израиля на военных базах Аль-Минхад (в ОАЭ – ред.) и Али ас-Салем (в Кувейте – ред.) с помощью большого количества баллистических ракет и БПЛА", - говорится в заявлении КСИР.
Как отмечается КСИР, обе базы, которые подверглись ударам со стороны Ирана, являются источником атак по иранским островам в Персидском заливе в последние дни.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.