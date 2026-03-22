https://1prime.ru/20260322/vms-868526701.html

ВМС Ирана нанесли удары по базам США в ОАЭ и Кувейте

2026-03-22T00:00+0300

энергетика

нефть

мировая экономика

иран

сша

оаэ

ксир

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868526701.jpg?1774133503

ТЕГЕРАН, 21 мар – ПРАЙМ. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удары по базам США в Аль-Минхад в ОАЭ и Али ас-Салем в Кувейте, следует из заявления пресс-службы иранского КСИР. "В ходе гибридной операции ВМС КСИР уничтожили ангары и топливные хранилища США и Израиля на военных базах Аль-Минхад (в ОАЭ – ред.) и Али ас-Салем (в Кувейте – ред.) с помощью большого количества баллистических ракет и БПЛА", - говорится в заявлении КСИР. Как отмечается КСИР, обе базы, которые подверглись ударам со стороны Ирана, являются источником атак по иранским островам в Персидском заливе в последние дни. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

