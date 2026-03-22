Россиян предупредили о новой ловушке с займами “до зарплаты”

Россиян предупредили о новой ловушке с займами “до зарплаты” - 22.03.2026, ПРАЙМ

Россиян предупредили о новой ловушке с займами “до зарплаты”

На рынке микрофинансирования формируется новая зона риска, связанная с распространением долгосрочных займов. Как в нее не попасть, агентству “Прайм” рассказал... | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T02:02+0300

2026-03-22T02:02+0300

2026-03-22T02:02+0300

финансы

банки

кредит

займы

мфо

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. На рынке микрофинансирования формируется новая зона риска, связанная с распространением долгосрочных займов. Как в нее не попасть, агентству “Прайм” рассказал председатель правления АО "Национальный Банк Сбережений" Алексей Кузьмин.Изначально МФО воспринимались как инструмент "до зарплаты" — короткие деньги на несколько дней или недель. Сейчас продукт меняется: компании предлагают займы на месяцы и даже годы, маскируя их под альтернативу банковскому кредиту. Внешне это выглядит удобно — ниже ежемесячный платеж, длиннее срок, меньше требований к заемщику. Но за этой доступностью скрывается ключевая проблема: стоимость таких денег остается значительно выше банковской, даже если она распределена во времени.“Главная опасность в том, что человек психологически недооценивает переплату. Когда срок растягивается, ежемесячная нагрузка кажется посильной, но итоговая сумма процентов может кратно превышать тело долга. В отличие от банков, в МФО структура начислений может быть менее очевидной. Особенно это касается ситуаций, когда клиент берёт новый заём для погашения старого — возникает эффект "долговой спирали", из которой сложно выйти без резкого роста доходов” - предупредил он.Отдельный риск связан с аудиторией таких продуктов. Долгосрочные займы МФО чаще всего берут люди, которым уже отказали банки или у которых нестабильный доход. Для них даже небольшое ухудшение финансового положения — задержка зарплаты, рост расходов — может привести к просрочке. А в сегменте микрофинансирования штрафные санкции и дополнительные начисления способны быстро увеличить долг, усиливая нагрузку.На практике это означает, что долгосрочные займы от МФО не являются полноценной заменой банковскому кредиту, несмотря на схожую форму. Они остаются дорогим финансовым инструментом, просто "упакованным" в более удобный формат, уверен Кузьмин.Рационально рассматривать такие продукты только как крайний вариант и обязательно считать полную стоимость займа, а не ориентироваться на размер ежемесячного платежа. Именно на этом этапе многие и попадают в ту самую кредитную ловушку, о которой сейчас всё чаще говорят, заключил он.

финансы, банки, кредит, займы, мфо