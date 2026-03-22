https://1prime.ru/20260322/zelenskiy-868541165.html
"Шанс упущен". Заявление Зеленского о переговорах с Россией разозлило Запад
"Шанс упущен". Заявление Зеленского о переговорах с Россией разозлило Запад - 22.03.2026, ПРАЙМ
"Шанс упущен". Заявление Зеленского о переговорах с Россией разозлило Запад
Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о продолжении переговоров по урегулированию на... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T21:17+0300
2026-03-22T21:17+0300
2026-03-22T21:17+0300
спецоперация на украине
украина
сша
запад
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о продолжении переговоров по урегулированию на Украине."Но теперь американцы ведут переговоры напрямую и исключительно с Россией! Зеленский оказался в уязвимом положении, пользуясь лишь шаткой поддержкой Европейского союза. Его шанс упущен", — написал один комментатор."Передача Донбасса неизбежна", — добавил другой."Этот конфликт оплачен Европой и находится под американским командованием. Давайте остановим этот цирк!" — заключил еще один читатель.Ранее Зеленский потребовал от Вашингтона назначить "четкий" график следующих трехсторонних переговоров по Украине.В субботу украинская делегация провела двустороннюю встречу с представителями США в Майами по вопросам урегулирования на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не будет участвовать в контактах Украины и США, но выразил надежду, что пауза в трехстороннем формате временная.С начала года делегации провели три встречи. Последняя состоялась в Женеве 17-18 февраля. По данным источника РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет. Как заявлял Песков, сейчас у США есть другие приоритеты.
украина
сша
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, запад, владимир зеленский, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков