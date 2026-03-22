"Шанс упущен". Заявление Зеленского о переговорах с Россией разозлило Запад - 22.03.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Шанс упущен". Заявление Зеленского о переговорах с Россией разозлило Запад
Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о продолжении переговоров по урегулированию на... | 22.03.2026, ПРАЙМ
21:17 22.03.2026
 

"Шанс упущен". Заявление Зеленского о переговорах с Россией разозлило Запад

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о продолжении переговоров по урегулированию на Украине.
"Но теперь американцы ведут переговоры напрямую и исключительно с Россией! Зеленский оказался в уязвимом положении, пользуясь лишь шаткой поддержкой Европейского союза. Его шанс упущен", — написал один комментатор.
"Передача Донбасса неизбежна", — добавил другой.
"Этот конфликт оплачен Европой и находится под американским командованием. Давайте остановим этот цирк!" — заключил еще один читатель.
Ранее Зеленский потребовал от Вашингтона назначить "четкий" график следующих трехсторонних переговоров по Украине.
В субботу украинская делегация провела двустороннюю встречу с представителями США в Майами по вопросам урегулирования на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не будет участвовать в контактах Украины и США, но выразил надежду, что пауза в трехстороннем формате временная.
С начала года делегации провели три встречи. Последняя состоялась в Женеве 17-18 февраля. По данным источника РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет. Как заявлял Песков, сейчас у США есть другие приоритеты.
