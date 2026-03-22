"Шанс упущен". Заявление Зеленского о переговорах с Россией разозлило Запад

Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о продолжении переговоров по урегулированию на... | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T21:17+0300

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о продолжении переговоров по урегулированию на Украине."Но теперь американцы ведут переговоры напрямую и исключительно с Россией! Зеленский оказался в уязвимом положении, пользуясь лишь шаткой поддержкой Европейского союза. Его шанс упущен", — написал один комментатор."Передача Донбасса неизбежна", — добавил другой."Этот конфликт оплачен Европой и находится под американским командованием. Давайте остановим этот цирк!" — заключил еще один читатель.Ранее Зеленский потребовал от Вашингтона назначить "четкий" график следующих трехсторонних переговоров по Украине.В субботу украинская делегация провела двустороннюю встречу с представителями США в Майами по вопросам урегулирования на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не будет участвовать в контактах Украины и США, но выразил надежду, что пауза в трехстороннем формате временная.С начала года делегации провели три встречи. Последняя состоялась в Женеве 17-18 февраля. По данным источника РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет. Как заявлял Песков, сейчас у США есть другие приоритеты.

