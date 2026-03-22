"Никогда не закончится?" Заявление Зеленского о ракетах разозлили британцев

"Никогда не закончится?" Заявление Зеленского о ракетах разозлили британцев - 22.03.2026, ПРАЙМ

"Никогда не закончится?" Заявление Зеленского о ракетах разозлили британцев

Читатели британского издания The Independent активно обсуждают недовольство Владимира Зеленского по поводу грядущего дефицита ракет для комплексов ЗРК Patriot...

2026-03-22T22:45+0300

2026-03-22T22:45+0300

2026-03-22T22:45+0300

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Читатели британского издания The Independent активно обсуждают недовольство Владимира Зеленского по поводу грядущего дефицита ракет для комплексов ЗРК Patriot на Украине, обусловленного действиями США и Израиля против Ирана."Спасибо, капитан очевидность! Зеленый гоблин в панике. Мне просто интересно, неужели он действительно надеялся, что его удача никогда не закончится?" — поинтересовался один комментатор."Перестань жаловаться и сделай что-нибудь полезное для своей страны. Постарайся поумнеть, перестань думать, что побеждаешь, и полностью игнорируй обещания ЕС о масштабной военной поддержке, потому что ее не будет. Просто начни думать о своем народе, капитулируй безоговорочно, проведи выборы, уйди из политики, и, возможно, тогда тебе позволят наслаждаться остатком жизни в комфорте в одном из твоих особняков за границей", — обрушился с критикой другой."Они хотят наши деньги и готовы сказать что угодно, чтобы их получить", — добавил третий."Кто-то до сих пор прислушивается к тому, что говорят в Киеве. Пустая трата времени", — резюмировал еще один читатель.Зеленский 18 марта выразил беспокойство, что Украина столкнется с нехваткой ракет для ЗРК Patriot в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Он считает, что это станет значительной проблемой для Киева. Россия утверждает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному разрешению конфликта, фактически втягивая страны НАТО в происходящее и представляя собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией в качестве легитимных целей. В Кремле заявляли, что накачивание Украины западным оружием не способствует мирным переговорам и приведет к негативным последствиям.

украина, киев, сша, владимир зеленский, сергей лавров, ес, нато, мид