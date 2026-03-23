https://1prime.ru/20260323/aktsii-868559238.html

Российский рынок акций снижается днем в понедельник

Российский рынок акций днем в понедельник снижается вслед за нефтью на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно Ирана, следует из данных... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T16:00+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в понедельник снижается вслед за нефтью на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно Ирана, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.12 мск снижался на 1,02%, до 2 835,7 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 4,79%, до 101,31 доллара за баррель. Трамп ранее в понедельник заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. "Российский рынок начал новую неделю с попытки роста, которая не увенчалась успехом. Рост волатильности и неопределенности заставляет участников вспомнить о рисках. Как в предыдущие дни, основными локомотивами роста рынка в первой половине дня выступали два сектора – сектор нефтегаза и сектор химии и нефтехимии, где продолжался спрос в компаниях – производителях удобрений", - рассказал Александр Фетисов из Россельхозбанка. "В пятницу Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила замедление инфляции в феврале до уровней, близких к концу прошлого года. Несмотря на возвращение инфляционных ожиданий к средним прошлогодним значениям, они остаются повышенными, что требует осторожности в дальнейших решениях по ставке. Внешние условия остаются неопределёнными из-за геополитики и колебаний рубля, но пока не оказывают критического влияния на денежно-кредитную политику", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". Основные риски связаны с инфляционными ожиданиями, дефицитом кадров и возможными изменениями бюджетной политики, добавляет она. "На рынке акций опережающую динамику показывают представители нефтегазового сектора и нефтехимии на фоне относительно высоких цен на нефть. В аутсайдерах – представители горно-металлургической отрасли на фоне резкого падения котировок золота, в частности", - отмечает Александр Дудников из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста - акции ПИКа (+2,05%), "Акрона" (+1,34%), Московского кредитного банка (+0,71%), ТГК-1 (+0,27%) и "Мосбиржи" (+0,11%). "Котировки "Селигдара" (-3,41%) движутся вслед за золотом, которое скорректировалось.... Ценные бумаги "Озон" (-2,76%) оказались под давлением после предложения Минпромторга запретить маркетплейсам участвовать в формировании цен на товары и оставить это право исключительно за продавцами", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также в лидерах снижения - акции "ЭН+ Груп" (−3,58%), "Совкомфлота" (−3,37%), "ММК" (−3,32%) и "М.Видео" (−3,14%). ПРОГНОЗЫ В широком смысле на рынке сохраняется ротация инвестором между секторами, что позволяет рассчитывать на восстановление индекса Мосбиржи в направлении 2900-2950 пунктов в ближайшие недели, считает Дудников. "Диапазон 2850–2900 по IMOEX на текущей неделе остаётся рабочим; потенциальные триггеры - данные по инфляции в среду и дивидендные решения нефтяников ("Лукойл" уже объявил, "Роснефть" на подходе)", - делится Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Чернов ожидает закрытия основной торговой сессии в диапазоне – 2800–2900 пунктов. "В целом, если рынку не удастся удержаться выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, то допускаем дальнейшее коррекционное движение до отметки 2740-2750 пунктов", - заключает Фетисов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

