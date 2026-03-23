Аналитик предупредила Турцию о последствиях роста цен на энергоносители - 23.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
https://1prime.ru/20260323/analitik-868547628.html
Аналитик предупредила Турцию о последствиях роста цен на энергоносители
2026-03-23T07:17+0300
07:17 23.03.2026
 
Аналитик предупредила Турцию о последствиях роста цен на энергоносители

Экономист Текиндор: рост цен на энергоносители ударит по промышленности и логистике Турции

АНКАРА, 23 мар - ПРАЙМ. Рост цен на энергоносители на фоне кризиса вокруг Ирана, в первую очередь, ударит по промышленности и логистике, а затем распространится на другие сектора экономики Турции через инфляцию, высказала свое мнение в комментарии РИА Новости турецкий экономист и финансовый обозреватель Озлем Текиндор.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива. Ранее главный экономист и директор отдела экономических исследований и статистики Всемирной торговой организации (ВТО) Роберт Штайгер заявил, что при сохраняющихся высоких ценах на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке Евросоюз окажется затронут сильнее других регионов.
"Наиболее чувствительными остаются энергоемкие отрасли, такие как металлургия, химическая промышленность, производство удобрений, стекла и керамики, где энергия является ключевой статьей затрат", - заявила РИА Новости эксперт.
По ее словам, рост цен на энергию также будет постепенно отражаться на других секторах через цепочки поставок.
Текиндор указала, что увеличение стоимости топлива и логистики приведет к удорожанию товаров, особенно в продовольственном секторе, где транспортные издержки играют ключевую роль.
Собеседница агентства отметила, что менее энергоемкие отрасли, такие как текстиль и мебель, также сталкиваются с ростом себестоимости из-за подорожания сырья и перевозок.
"В целом, рост цен на энергию усиливает инфляционное давление и создает риски для промышленного производства и потребительского спроса в стране", - резюмировала она.
По данным Турецкого статистического института (TÜİK), годовая инфляция в стране по итогам февраля составила 31,53%. Рост цен на продукты питания, аренду жилья, а также транспорт и коммунальные услуги сформировал основную часть инфляции в Турции в феврале, выяснило ранее РИА Новости на основе данных официальной статистики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
