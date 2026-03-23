https://1prime.ru/20260323/analitik-868547628.html

Аналитик предупредила Турцию о последствиях роста цен на энергоносители

Аналитик предупредила Турцию о последствиях роста цен на энергоносители - 23.03.2026, ПРАЙМ

Аналитик предупредила Турцию о последствиях роста цен на энергоносители

Рост цен на энергоносители на фоне кризиса вокруг Ирана, в первую очередь, ударит по промышленности и логистике, а затем распространится на другие сектора... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T07:17+0300

2026-03-23T07:17+0300

2026-03-23T07:17+0300

энергетика

нефть

экономика

иран

турция

ближний восток

вто

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868547628.jpg?1774239454

АНКАРА, 23 мар - ПРАЙМ. Рост цен на энергоносители на фоне кризиса вокруг Ирана, в первую очередь, ударит по промышленности и логистике, а затем распространится на другие сектора экономики Турции через инфляцию, высказала свое мнение в комментарии РИА Новости турецкий экономист и финансовый обозреватель Озлем Текиндор. Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива. Ранее главный экономист и директор отдела экономических исследований и статистики Всемирной торговой организации (ВТО) Роберт Штайгер заявил, что при сохраняющихся высоких ценах на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке Евросоюз окажется затронут сильнее других регионов. "Наиболее чувствительными остаются энергоемкие отрасли, такие как металлургия, химическая промышленность, производство удобрений, стекла и керамики, где энергия является ключевой статьей затрат", - заявила РИА Новости эксперт. По ее словам, рост цен на энергию также будет постепенно отражаться на других секторах через цепочки поставок. Текиндор указала, что увеличение стоимости топлива и логистики приведет к удорожанию товаров, особенно в продовольственном секторе, где транспортные издержки играют ключевую роль. Собеседница агентства отметила, что менее энергоемкие отрасли, такие как текстиль и мебель, также сталкиваются с ростом себестоимости из-за подорожания сырья и перевозок. "В целом, рост цен на энергию усиливает инфляционное давление и создает риски для промышленного производства и потребительского спроса в стране", - резюмировала она. По данным Турецкого статистического института (TÜİK), годовая инфляция в стране по итогам февраля составила 31,53%. Рост цен на продукты питания, аренду жилья, а также транспорт и коммунальные услуги сформировал основную часть инфляции в Турции в феврале, выяснило ранее РИА Новости на основе данных официальной статистики. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

иран

турция

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, иран, турция, ближний восток, вто, ес