https://1prime.ru/20260323/evroparlament-868543436.html

В Европарламенте оценили последствия конфликта на Украине

В Европарламенте оценили последствия конфликта на Украине - 23.03.2026, ПРАЙМ

В Европарламенте оценили последствия конфликта на Украине

Для экономик стран ЕС, в полной мере ощутивших последствия конфликта на Украине, еще один нефтяной шок будет разрушительным, заявил РИА Новости депутат... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T01:18+0300

2026-03-23T01:18+0300

2026-03-23T01:18+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868543436.jpg?1774217893

ПАРИЖ, 23 мар – ПРАЙМ. Для экономик стран ЕС, в полной мере ощутивших последствия конфликта на Украине, еще один нефтяной шок будет разрушительным, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани. "Через Ормузский пролив проходит примерно 20% мировой торговли нефтью. Любое закрытие, даже частичное или временное, вызовет масштабный энергетический шок. Рынки это понимают и нервно реагируют на каждую эскалацию. Для европейских экономик, которые уже в полной мере ощутили на себе последствия войны на Украине, еще один нефтяной шок будет поистине разрушительным", - заявил политик. По его словам, это скажется на росте инфляции и покупательной способности европейцев. "Средний европейский гражданин уже платит надбавку, а завтра он заплатит гораздо больше", - добавил Мариани. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены. Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива. В четверг главный экономист и директор отдела экономических исследований и статистики Всемирной торговой организации (ВТО) Роберт Штайгер заявил, что при сохраняющихся высоких ценах на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке Евросоюз окажется затронут сильнее других регионов, сказываясь на сокращении его товарооборота и ВВП.

иран

украина

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, украина, ормузский пролив, тьерри мариани, али хаменеи, ес, оон, вто