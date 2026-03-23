https://1prime.ru/20260323/genshtab-868542547.html

Генштаб Израиля утвердил планы наземных операций против "Хезболлы"

Генштаб Израиля утвердил планы наземных операций против "Хезболлы" - 23.03.2026, ПРАЙМ

Генштаб Израиля утвердил планы наземных операций против "Хезболлы"

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил планы наземных операций против движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила израильская армия.

2026-03-23T00:02+0300

2026-03-23T00:02+0300

2026-03-23T00:02+0300

общество

ливан

израиль

иран

али хаменеи

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868542547.jpg?1774213370

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил планы наземных операций против движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила израильская армия. "Начальник Генерального штаба вчера (в субботу) утвердил планы по проведению целенаправленных наземных операций в Ливане", - сообщила пресс-служба армии. По словам Замира, операция против "Хезболлах" только началась. "Операция против "Хезболлах" затяжная, и мы к ней готовы", - добавил начальник генштаба. В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.

ливан

израиль

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , ливан, израиль, иран, али хаменеи