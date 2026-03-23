https://1prime.ru/20260323/genshtab-868542547.html
Генштаб Израиля утвердил планы наземных операций против "Хезболлы"
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил планы наземных операций против движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила израильская армия. | 23.03.2026, ПРАЙМ
общество
ливан
израиль
иран
али хаменеи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868542547.jpg?1774213370
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил планы наземных операций против движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила израильская армия.
"Начальник Генерального штаба вчера (в субботу) утвердил планы по проведению целенаправленных наземных операций в Ливане", - сообщила пресс-служба армии.
По словам Замира, операция против "Хезболлах" только началась.
"Операция против "Хезболлах" затяжная, и мы к ней готовы", - добавил начальник генштаба.
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
