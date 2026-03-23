Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генштаб Израиля утвердил планы наземных операций против "Хезболлы" - 23.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260323/genshtab-868542547.html
Генштаб Израиля утвердил планы наземных операций против "Хезболлы"
Генштаб Израиля утвердил планы наземных операций против "Хезболлы" - 23.03.2026, ПРАЙМ
Генштаб Израиля утвердил планы наземных операций против "Хезболлы"
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил планы наземных операций против движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила израильская армия. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T00:02+0300
2026-03-23T00:02+0300
общество
ливан
израиль
иран
али хаменеи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868542547.jpg?1774213370
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил планы наземных операций против движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила израильская армия. "Начальник Генерального штаба вчера (в субботу) утвердил планы по проведению целенаправленных наземных операций в Ливане", - сообщила пресс-служба армии. По словам Замира, операция против "Хезболлах" только началась. "Операция против "Хезболлах" затяжная, и мы к ней готовы", - добавил начальник генштаба. В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
ливан
израиль
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , ливан, израиль, иран, али хаменеи
Общество , ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Али Хаменеи
00:02 23.03.2026
 
Генштаб Израиля утвердил планы наземных операций против "Хезболлы"

ЦАХАЛ утвердил планы наземных операций против движения "Хезболлах" в Ливане

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил планы наземных операций против движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила израильская армия.
"Начальник Генерального штаба вчера (в субботу) утвердил планы по проведению целенаправленных наземных операций в Ливане", - сообщила пресс-служба армии.
По словам Замира, операция против "Хезболлах" только началась.
"Операция против "Хезболлах" затяжная, и мы к ней готовы", - добавил начальник генштаба.
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
 
ОбществоЛИВАНИЗРАИЛЬИРАНАли Хаменеи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала