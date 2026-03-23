СМИ: Иран использовал передовые ракеты, обходящие ПВО США
2026-03-23T00:02+0300
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Иран во время ответной атаки по газовым предприятиям в Катаре на этой неделе использовал передовые ракеты, которые обходят американские системы противовоздушной обороны Patriot, утверждает британское издание Financial Times со ссылкой на официальное лицо.
Предприятия по производству СПГ и переработке газа в промышленном городке Рас-Лаффан на севере Катара пострадали в результате двух ракетных атак 18 и 19 марта. Ранее власти Ирана предупредили, что нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по объектам на его газовом месторождении "Южный Парс".
"Атаки на комплекс (компании - ред.) QatarEnergy в Рас-Лаффане включали передовые ракеты - маневренные и способные обходить сделанные в США системы противовоздушной обороны Patriot", - говорится в публикации издания со ссылкой на неназванного чиновника.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
FT: Иран при атаке на газовые предприятия в Катаре использовал передовые ракеты
