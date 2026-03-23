Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Плохой план". В Финляндии сделали неожиданное заявление о Крыме - 23.03.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Плохой план". В Финляндии сделали неожиданное заявление о Крыме
"Плохой план". В Финляндии сделали неожиданное заявление о Крыме - 23.03.2026, ПРАЙМ
"Плохой план". В Финляндии сделали неожиданное заявление о Крыме
Руководство Украины разрабатывает скверный план против новых российских регионов, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T22:58+0300
2026-03-23T22:58+0300
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Руководство Украины разрабатывает скверный план против новых российских регионов, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. "Вместо того чтобы работать над миром, мне кажется, что украинские власти вынашивают очень плохие планы, которые не позволят в ближайшее время добиться прогресса в урегулировании конфликта. В то время как Россия может обеспечить абсолютное уважение к украинцам, проживающим в Крыму, и защитить мирное население, Украина преследует всех русскоязычных на своей территории", — высказался он в соцсети X, обратив внимание на высказывания главы МИД Украины Андрея Сибиги о роли Крыма в безопасности в Черном море.По мнению финского политика, для достижения устойчивого мира Киев должен признать исторические регионы России. Крым стал частью России 12 лет назад на основании общекрымского референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Договор о включении полуострова в состав России был подписан 18 марта. Украина продолжает считать Крым временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что крымчане выбрали воссоединение с Россией демократическим путем, полностью следуя международному праву и Уставу ООН. Референдумы о присоединении Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к России состоялись в сентябре 2022 года. После обработки 100% бюллетеней, в ДНР за присоединение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%. Президент Путин 30 сентября 2022 года подписал документы о принятии новых регионов в состав России.
россия, крым, украина, запорожская область, андрей сибига, оон
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, Запорожская область, Андрей Сибига, ООН
22:58 23.03.2026
 
"Плохой план". В Финляндии сделали неожиданное заявление о Крыме

Политик Мема обвинил украинские власти в вынашивании скверных планов против Крыма

МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Руководство Украины разрабатывает скверный план против новых российских регионов, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Вместо того чтобы работать над миром, мне кажется, что украинские власти вынашивают очень плохие планы, которые не позволят в ближайшее время добиться прогресса в урегулировании конфликта. В то время как Россия может обеспечить абсолютное уважение к украинцам, проживающим в Крыму, и защитить мирное население, Украина преследует всех русскоязычных на своей территории", — высказался он в соцсети X, обратив внимание на высказывания главы МИД Украины Андрея Сибиги о роли Крыма в безопасности в Черном море.
По мнению финского политика, для достижения устойчивого мира Киев должен признать исторические регионы России.
Крым стал частью России 12 лет назад на основании общекрымского референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Договор о включении полуострова в состав России был подписан 18 марта. Украина продолжает считать Крым временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что крымчане выбрали воссоединение с Россией демократическим путем, полностью следуя международному праву и Уставу ООН.
Референдумы о присоединении Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к России состоялись в сентябре 2022 года. После обработки 100% бюллетеней, в ДНР за присоединение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%. Президент Путин 30 сентября 2022 года подписал документы о принятии новых регионов в состав России.
Спецоперация на УкраинеРОССИЯКРЫМУКРАИНАЗапорожская областьАндрей СибигаООН
 
 
