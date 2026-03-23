МЭА: мир рискует столкнуться с самым серьёзным энергетическим кризисом

МЭА: мир рискует столкнуться с самым серьёзным энергетическим кризисом

2026-03-23T07:59+0300

ДЖАКАРТА, 23 мар - ПРАЙМ. Мир рискует столкнуться с самым серьёзным энергетическим кризисом за последние десятилетия на фоне конфликта на Ближнем Востоке, рынок теряет 11 миллионов баррелей нефти в сутки, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. По его словам, текущая ситуация уже превосходит масштабы нефтяных шоков 1970-х годов. "Многие помнят два последовательных нефтяных кризиса, когда мир терял около пяти миллионов баррелей в сутки в каждом случае - в сумме около 10 миллионов. На сегодняшний день мы потеряли 11 миллионов баррелей в сутки", - заявил Бироль, выступая в Национальном пресс-клубе Австралии. Трансляцию выступления вел телеканал ABC. Глава МЭА охарактеризовал ситуацию как "очень серьёзную" и отметил, что агентство консультируется с правительствами стран Азии и Европы по вопросу возможного дополнительного высвобождения нефти из стратегических резервов. Ранее страны-участницы МЭА 11 марта договорились направить на рынок рекордные 400 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов для сдерживания роста цен. Бироль подчеркнул, что решение о новых интервенциях будет приниматься исходя из рыночной ситуации и не привязано к конкретному уровню цен. Ключевым фактором стабилизации он назвал обеспечение бесперебойной работы Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. По прогнозу МЭА, мировой спрос на нефть в 2026 году составит 104,77 миллиона баррелей в сутки, ОПЕК ожидает потребление на уровне 106,53 миллиона баррелей в сутки.

