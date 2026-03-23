Правкомиссия одобрила поправки против занижения НДС при импорте из ЕАЭС

Правкомиссия одобрила поправки против занижения НДС при импорте из ЕАЭС - 23.03.2026, ПРАЙМ

Правкомиссия одобрила поправки против занижения НДС при импорте из ЕАЭС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, направленные на противодействие занижению НДС при импорте в Россию из ЕАЭС,... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T17:36+0300

2026-03-23T17:36+0300

2026-03-23T17:36+0300

россия

еаэс

минфин

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, направленные на противодействие занижению НДС при импорте в Россию из ЕАЭС, сообщил РИА Новости источник. "Одобрен", - сообщил источник. Поправки предложены Минфином в первую часть Налогового кодекса и предполагают введение механизма определения рыночной цены для целей НДС по сделкам с ввозимыми из ЕАЭС товарами (маркированными и подлежащими прослеживаемости). Одновременно налоговые органы планируется наделить полномочиями по контролю и корректировке цен, а также правом истребовать документы вне рамок налоговых проверок.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, еаэс, минфин