Правкомиссия одобрила поправки против занижения НДС при импорте из ЕАЭС
Правкомиссия одобрила поправки против занижения НДС при импорте из ЕАЭС - 23.03.2026, ПРАЙМ
Правкомиссия одобрила поправки против занижения НДС при импорте из ЕАЭС
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, направленные на противодействие занижению НДС при импорте в Россию из ЕАЭС,... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T17:36+0300
2026-03-23T17:36+0300
2026-03-23T17:36+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, направленные на противодействие занижению НДС при импорте в Россию из ЕАЭС, сообщил РИА Новости источник. "Одобрен", - сообщил источник. Поправки предложены Минфином в первую часть Налогового кодекса и предполагают введение механизма определения рыночной цены для целей НДС по сделкам с ввозимыми из ЕАЭС товарами (маркированными и подлежащими прослеживаемости). Одновременно налоговые органы планируется наделить полномочиями по контролю и корректировке цен, а также правом истребовать документы вне рамок налоговых проверок.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еаэс, минфин
Правкомиссия одобрила поправки против занижения НДС при импорте из ЕАЭС
Правкомиссия одобрила поправки для борьбы с занижением НДС при импорте в Россию из ЕАЭС
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, направленные на противодействие занижению НДС при импорте в Россию из ЕАЭС, сообщил РИА Новости источник.
"Одобрен", - сообщил источник.
Поправки предложены Минфином
в первую часть Налогового кодекса и предполагают введение механизма определения рыночной цены для целей НДС по сделкам с ввозимыми из ЕАЭС
товарами (маркированными и подлежащими прослеживаемости).
Одновременно налоговые органы планируется наделить полномочиями по контролю и корректировке цен, а также правом истребовать документы вне рамок налоговых проверок.