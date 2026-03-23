Goldman Sachs повысил прогнозы по мировым ценам на нефть - 23.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260323/neft-868551062.html
Goldman Sachs повысил прогнозы по мировым ценам на нефть
Goldman Sachs повысил прогнозы по мировым ценам на нефть - 23.03.2026, ПРАЙМ
Goldman Sachs повысил прогнозы по мировым ценам на нефть
Аналитики Goldman Sachs повысили свои прогнозы по мировым ценам на нефть на текущий год сразу на 10%, в том числе Brent - до 85 долларов за баррель, допуская... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T10:23+0300
2026-03-23T10:23+0300
нефть
ближний восток
ормузский пролив
персидский залив
goldman sachs
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Аналитики Goldman Sachs повысили свои прогнозы по мировым ценам на нефть на текущий год сразу на 10%, в том числе Brent - до 85 долларов за баррель, допуская сохранение высоких цен на более продолжительный период на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает газета Wall Street Journal. "Высокие цены на нефть, как ожидается, сохранятся дольше, отмечают в своем отчете три члена группы по исследованию сырьевых рынков Goldman Sachs... Goldman Sachs теперь ожидает, что в 2026 году средняя цена нефти марки Brent составит 85 долларов за баррель, что выше по сравнению с ранее прогнозировавшимися 77 долларами", - сообщает издание. Таким образом, прогноз был повышен более чем на 10%. Прогноз по WTI на текущий год был увеличен аналитиками банка до 79 долларов за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в 72 доллара, сообщается в статье, что соответствует росту ожиданий почти на 10%. Аналитики Goldman Sachs теперь исходят из того, что объемы нефти, проходящие через Ормузский пролив, останутся на отметке всего в 5% от обычного уровня в течение более длительного шестинедельного периода, после чего начнется постепенное восстановление в течение одного месяца, говорится в статье. Вместе с тем признание рисков, связанных с высокой концентрацией добычи и резервными мощностями, вероятно, приведет к структурно более высоким стратегическим запасам и долгосрочным ценам, полагают аналитики. В марте цены на энергоносители подскочили из-за эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива - это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. С начала марта нефть Brent подорожала на 55%, удерживаясь выше 110 долларов за баррель, WTI - на 50%, находясь вблизи отметки в 100 долларов.
ближний восток
ормузский пролив
персидский залив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ближний восток, ормузский пролив, персидский залив, goldman sachs
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Goldman Sachs
10:23 23.03.2026
 
Goldman Sachs повысил прогнозы по мировым ценам на нефть

Goldman Sachs повысил прогноз цены барреля Brent сразу на 10% на 2026 год

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Аналитики Goldman Sachs повысили свои прогнозы по мировым ценам на нефть на текущий год сразу на 10%, в том числе Brent - до 85 долларов за баррель, допуская сохранение высоких цен на более продолжительный период на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает газета Wall Street Journal.
"Высокие цены на нефть, как ожидается, сохранятся дольше, отмечают в своем отчете три члена группы по исследованию сырьевых рынков Goldman Sachs... Goldman Sachs теперь ожидает, что в 2026 году средняя цена нефти марки Brent составит 85 долларов за баррель, что выше по сравнению с ранее прогнозировавшимися 77 долларами", - сообщает издание. Таким образом, прогноз был повышен более чем на 10%.
Прогноз по WTI на текущий год был увеличен аналитиками банка до 79 долларов за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в 72 доллара, сообщается в статье, что соответствует росту ожиданий почти на 10%.
Аналитики Goldman Sachs теперь исходят из того, что объемы нефти, проходящие через Ормузский пролив, останутся на отметке всего в 5% от обычного уровня в течение более длительного шестинедельного периода, после чего начнется постепенное восстановление в течение одного месяца, говорится в статье.
Вместе с тем признание рисков, связанных с высокой концентрацией добычи и резервными мощностями, вероятно, приведет к структурно более высоким стратегическим запасам и долгосрочным ценам, полагают аналитики.
В марте цены на энергоносители подскочили из-за эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива - это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. С начала марта нефть Brent подорожала на 55%, удерживаясь выше 110 долларов за баррель, WTI - на 50%, находясь вблизи отметки в 100 долларов.
 
НефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВGoldman Sachs
 
 
