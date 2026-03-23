Нефть резко дешевеет после заявления Трампа по Ирану - 23.03.2026, ПРАЙМ
Нефть резко дешевеет после заявления Трампа по Ирану
2026-03-23T14:48+0300
2026-03-23T14:55+0300
14:48 23.03.2026 (обновлено: 14:55 23.03.2026)
 
Нефть резко дешевеет после заявления Трампа по Ирану

Биржевые цены на нефть падают ниже $100 за баррель после заявлений Трампа по Ирану

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают в пределах 9-10%, стоимость одного барреля марки Brent опустилась ниже 100 долларов после после заявления Трампа об отсрочке ударов США по иранской энергетической инфраструктуре, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.16 мск цена июньских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 8,69% - до 97,16 доллара за баррель, котировки опускались ниже 100 долларов впервые с 19 марта.
Майские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 9,93% - до 88,48 доллара.
Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов силами США по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.
 
