Патентные тролли: охота на слова, которая может стоить миллиарды

2026-03-23T07:07+0300

МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. История с требованием 1,4 миллиарда рублей к "Сберу" из-за фразы "Плати QR" всколыхнула деловое сообщество. Хотя суд в итоге отклонил претензии, всем стало очевидно: патентный троллинг в России достиг грандиозных масштабов. На чем основаны такие иски, какова реальная угроза для бизнеса и что делать, чтобы не стать жертвой, — в материале "Прайм".Трое против "Сбера"Это выглядело почти как анекдот. Компания "Фит" со штатом три человека и убытком свыше миллиона рублей (данные "БИР-Аналитик") отсудила у Сбербанка более 1,4 миллиарда рублей. Основание — использование обозначений "Плати QR" и SberPay QR, которые, по мнению истца, нарушали его права на товарный знак PayQR.Девятый арбитражный апелляционный суд встал на сторону "Фита". Сумма иска в сотни раз превышала годовую выручку компании-истца — явное свидетельство патентного троллинга.Позже кассация отменила это решение, подтвердив: QR — международный стандарт (как Wi-Fi или Bluetooth) и не может быть чьей-то монополией. Но главное произошло за пределами зала заседаний. В тот же день Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса председателя и судью того самого арбитража — лично председатель Верховного суда обратил внимание на сомнительность вердикта.Таким образом сработал механизм самокоррекции судебной системы. Если бы постановление подтвердили, бизнес накрыла бы волна абсурдных исков. Любой мог бы зарегистировать знаки "AI Pay", "Smart ID", "Цифровой рубль", а затем требовать миллиарды у банков и финтех-компаний.Как действуют патентные тролли"Правообладатель, зарегистрировавший на себя какое-либо обозначение, может запрещать другим лицам использовать схожее обозначение", — объясняет руководитель практики интеллектуальной собственности юрфирмы "Интеллектуальный капитал" Василий Зуев.Типичный признак патентного тролля — владение множеством товарных знаков, которые никак не используются в реальной деятельности. Регистрируют порой самые общеупотребительные слова и термины. В частности: арена, донской, принцесса, южный, формула здоровья, практик, космос, гости, мегаполис, конфетти, бархат, запеканка."В результате практически любое слово на продукте способно привести предпринимателя в суд", — констатирует руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы "ЮСТ" Мария Матюшкина. Тролли делают бизнес заложником языка.Суммы претензий исчисляются миллиардами рублей. И это лишь те, что дошли до суда. Сколько предпринимателей заплатили на досудебной стадии, чтобы избежать тяжб, остается только гадать.Сам себе инвесторКак правило, тролли используют две модели. Во-первых, пытаются зарегистрировать бренды уже действующего бизнеса. Здесь Роспатент обычно отказывает, так как это может ввести потребителей в заблуждение."Второе — регистрация "привлекательных" товарных знаков, потенциально востребованных рынком, с последующей продажей прав или согласий. Эта схема особенно опасна, поскольку полностью легальна: заявитель регистрирует свободное обозначение, платит пошлины и получает исключительные права", — говорит Алина Акиншина, гендиректор компании "Онлайн Патент".По сути, тролль действует как инвестор — занимает перспективные названия и монетизирует их. Вероятность успеха — 50 на 50.С 2023-го ситуация усугубилась: регистрировать товарные знаки в России разрешили и физическим лицам. Ключевой принцип — "первый подавший заявку" (приоритет заявки). Реальная заинтересованность не проверяется."Пострадавшим отбиться от обвинений в суде непросто, даже если их атакуют явные тролли с проигранными делами", — уточняет Мария Матюшкина.Юлия Буренкова, патентный поверенный, старший юрист Semenov&Pevzner, добавляет: "В нашей практике были кейсы, когда иск о взыскании многомиллионных компенсаций получал бизнес, существующий на рынке под этим брендом более десяти лет. Просто не регистрировал товарный знак".Если ответчики докажут, что их бизнес закрепился на рынке и потребители узнали о нем задолго до тролля, у суда есть все основания обвинить истца в недобросовестности.Зона рискаЭксперты выделяют следующие группы риска.У СМИ свои проблемы: массовые иски за использование фото и видеоматериалов, в свое время взятых из открытых источников. Тролли находят фотографов, перекупают у них авторские права, а затем заваливают исками издания. По данным Ассоциации руководителей медиа, за десять лет суды рассмотрели более восьми тысяч подобных дел, сумма взысканий превысила полтора миллиарда рублей. Ситуацией уже заинтересовались в Госдуме.Как защититься: советы юристовУниверсальная рекомендация: своевременная регистрация товарного знака. Делать это надо еще до запуска продукта или сразу на старте. Проведите тщательный предварительный поиск на тождественные и сходные обозначения, которые уже зарегистрированы или заявлены.Крупные компании никогда не афишируют названия до официальной подачи заявки в Роспатент. Так было, например, с ребрендингом Т-Банка.Суду необходимо доказать, что истец сам не использовал обозначение и у него много подобных исков. В пункте 2 Обзора судебной практики Верховного суда России от ноября 2023-го прямо указано: приобретение права на товарный знак с намерением предъявлять иски добросовестным участникам оборота при отсутствии цели использовать его не допускается.В качестве доказательств подойдут выписки из картотеки арбитражных дел (свидетельство того, что тролль судится массово), сканы публикаций в СМИ, где истца называют патентным троллем, данные из баз Роспатента о множестве зарегистрированных знаков.Можно также аннулировать товарный знак тролля — например, за неиспользование в течение трех лет. Или продемонстрировать, что вы начали использовать обозначение задолго до его регистрации истцом.Государство начинает борьбуКак сообщает Юлия Буренкова, с октября 2025-го введена дифференцированная шкала госпошлин при регистрации товарного знака: чем больше позиций товаров и услуг в заявке, тем дороже. Это усложняет массовые регистрации "на всякий случай".А в феврале Минэкономразвития подготовило проект приказа, который дополнит заявку на регистрацию декларацией намерения использовать данное обозначение в будущем. Если документ примут, у троллей, не планирующих реальной деятельности, возникнут серьезные проблемы.Показательна и недавняя история с певцом SHAMAN. Роспатент отказал ему в регистрации бренда "Я русский", поскольку выражение общеупотребительное и не может принадлежать одному лицу.Дело "Сбера" и "Фита" может стать поворотным. Впервые судебная система так четко дала понять: технические стандарты и общеупотребимые слова — не объект монополии. Судьи, поощряющие троллинг, лишаются мантий.Теперь у бизнеса есть мощный арсенал защиты: от ссылок на злоупотребление правом до досрочного прекращения неиспользуемых знаков.И все же не оставляйте свое имя незащищенным. Патентуйте технологии, регистрируйте бренды, проверяйте слова на "чистоту". В мире, где кто-то пытается присвоить арену, космос и запеканку, бдительность — единственная гарантия спокойствия.

