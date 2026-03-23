Заявление Зеленского об атаках России поразило французов - 23.03.2026, ПРАЙМ
Читатели французской газеты Le Figaro посмеялись над жалобами Владимира Зеленского на погоду, которая благоприятствует продвижению ВС России в зоне СВО. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T22:47+0300
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro посмеялись над жалобами Владимира Зеленского на погоду, которая благоприятствует продвижению ВС России в зоне СВО."Да, а Украина ведь ничего не предпринимает против России, конечно же. Идет война, а Зеленский невыносим в своей роли шарлатана", — написал один комментатор."Но ведь это война! Неужели он забыл об этом, проведя столько времени в роскошных дворцах, в том числе в Елисейском, где у него находится постоянная резиденция, а, возможно, и что-то больше", — с иронией отметил другой."Совершенно очевидно, что с наступлением хорошей погоды российские атаки активизируются с новой силой", — резюмировал еще один читатель.Ранее Зеленский пожаловался, что на прошлой неделе Россия активизировала наступательные действия на Украине, воспользовавшись благоприятными погодными условиями.Сам киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а жестокие действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
