Европа проиграла. В глобальную "охоту" за СПГ включился сильный игрок - 23.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260323/spg-868460967.html
Европа проиграла. В глобальную "охоту" за СПГ включился сильный игрок
газ
мировая экономика
европа
азия
ближний восток
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868460967.jpg?1774231505
МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Глобальная "охота" за СПГ действительно началась — и в ней сегодня выигрывает Азия. На фоне резкого роста геополитических рисков на Ближнем Востоке рынок сжиженного газа снова стал по-настоящему глобальным: грузы идут туда, где цена выше.По данным международных трейдеров и судовых трекеров, часть танкеров, которые первоначально направлялись в Европу, уже меняет маршрут и уходят в Китай, Японию и на Тайвань, где премия к европейским ценам вновь увеличилась.Такая ситуация не случайна. Азия традиционно выступает "премиальным рынком" для СПГ. Когда возникает дефицит или риски поставок, именно азиатские покупатели чаще готовы платить больше за спотовые партии. Отдельные сделки в регионе уже приближаются к диапазону 20–25 долларов за MMBtu, что автоматически стимулирует перенаправление грузов.Летом конкуренция может усилиться. Для Европы это период закачки газа в подземные хранилища перед зимой. После энергетического кризиса последних лет ЕС старается входить в отопительный сезон с запасами не ниже 90%. Для этого приходится активно закупать газ на внешнем рынке, прежде всего СПГ.Если в этот момент Азия продолжит предлагать более высокую цену, часть доступных грузов снова уйдет на восток.При этом разговоры о "переизбытке СПГ" оказались несколько преждевременными. Международное энергетическое агентство прогнозирует заметный рост предложения лишь в среднесрочной перспективе — когда начнут массово вводиться новые проекты в США, Катаре и Канаде. Но значительная часть этих мощностей заработает только в 2026–2028 годах. До этого рынок остается чувствительным к любым перебоям.Даже временные риски вокруг поставок из Персидского залива, через который проходит значительная доля мирового экспорта СПГ, способны резко изменить ценовую динамику.Поэтому наиболее вероятный сценарий на ближайшие месяцы — это не структурный дефицит, а период повышенной волатильности. Цены будут колебаться в зависимости от геополитики, погоды и темпов заполнения хранилищ. Для Европы это означает одно: летний сезон закупок может оказаться заметно дороже, чем прогнозировалось еще несколько месяцев назад.Автор - Павел Севостьянов, кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Павел Севостьянов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg
Павел Севостьянов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
05:05 23.03.2026
 
Севостьянов: Азия выигрывает у Европы глобальную "охоту" за сжиженным газом

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова
Павел Севостьянов
Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, действительный госсоветник РФ
Все материалы
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала