https://1prime.ru/20260323/spg-868460967.html

Европа проиграла. В глобальную "охоту" за СПГ включился сильный игрок

2026-03-23T05:05+0300

газ

мировая экономика

европа

азия

ближний восток

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868460967.jpg?1774231505

МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Глобальная "охота" за СПГ действительно началась — и в ней сегодня выигрывает Азия. На фоне резкого роста геополитических рисков на Ближнем Востоке рынок сжиженного газа снова стал по-настоящему глобальным: грузы идут туда, где цена выше.По данным международных трейдеров и судовых трекеров, часть танкеров, которые первоначально направлялись в Европу, уже меняет маршрут и уходят в Китай, Японию и на Тайвань, где премия к европейским ценам вновь увеличилась.Такая ситуация не случайна. Азия традиционно выступает "премиальным рынком" для СПГ. Когда возникает дефицит или риски поставок, именно азиатские покупатели чаще готовы платить больше за спотовые партии. Отдельные сделки в регионе уже приближаются к диапазону 20–25 долларов за MMBtu, что автоматически стимулирует перенаправление грузов.Летом конкуренция может усилиться. Для Европы это период закачки газа в подземные хранилища перед зимой. После энергетического кризиса последних лет ЕС старается входить в отопительный сезон с запасами не ниже 90%. Для этого приходится активно закупать газ на внешнем рынке, прежде всего СПГ.Если в этот момент Азия продолжит предлагать более высокую цену, часть доступных грузов снова уйдет на восток.При этом разговоры о "переизбытке СПГ" оказались несколько преждевременными. Международное энергетическое агентство прогнозирует заметный рост предложения лишь в среднесрочной перспективе — когда начнут массово вводиться новые проекты в США, Катаре и Канаде. Но значительная часть этих мощностей заработает только в 2026–2028 годах. До этого рынок остается чувствительным к любым перебоям.Даже временные риски вокруг поставок из Персидского залива, через который проходит значительная доля мирового экспорта СПГ, способны резко изменить ценовую динамику.Поэтому наиболее вероятный сценарий на ближайшие месяцы — это не структурный дефицит, а период повышенной волатильности. Цены будут колебаться в зависимости от геополитики, погоды и темпов заполнения хранилищ. Для Европы это означает одно: летний сезон закупок может оказаться заметно дороже, чем прогнозировалось еще несколько месяцев назад.Автор - Павел Севостьянов, кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова

https://1prime.ru/20260318/spg-868416430.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Павел Севостьянов

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

