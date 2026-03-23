В ЕС запаниковали из-за состояния Трампа после удара Ирана

Атака на ядерный комплекс в Натанзе, предпринятая Соединенными Штатами и Израилем, подчеркивает неспособность президента Дональда Трампа адекватно справляться с

2026-03-23T05:55+0300

МОСКВА, 23 марта — ПРАЙМ. Атака на ядерный комплекс в Натанзе, предпринятая Соединенными Штатами и Израилем, подчеркивает неспособность президента Дональда Трампа адекватно справляться с конфронтацией с Ираном, делает выводы немецкий журнал Focus."Это еще раз демонстрирует, что Трамп плохо подготовлен к подобному кризису. Вместо того чтобы обсудить с военными дальнейшие действия, он выдвинул ультиматум", — говорится в материале. По мнению журнала, нападение на объект в Натанзе связано с большими опасностями не только для самого Ирана, но и для всего региона в целом. "Трамп не мог придумать ничего более глупого", — иронично отмечает автор.В минувшую субботу иранская организация по атомной энергии заявила, что США и Израиль нанесли удар по их ядерному объекту в Натанзе. Не было зафиксировано утечек радиоактивных материалов, нет угрозы для жителей близлежащих областей. Представители организации назвали действия противоречащими международным нормам ядерной безопасности. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, подчеркнула необходимость объективной оценки атаки со стороны ООН и МАГАТЭ. 28 февраля США и Израиль начали военные удары по иранским объектам, включая столицу Тегеран. Сообщается о серьезных разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран атакует израильские территории и военные базы США в ближневосточном регионе. Вашингтон и Тель-Авив объявили, что военная операция была превентивной мерой, связанной с угрозой, исходящей от ядерной программы Тегерана. Однако теперь они не скрывают своего желания добиться изменения политического курса в Иране.

