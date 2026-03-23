Трамп поручил Пентагону отложить удары по иранской энергетике
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T14:44+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. "Я поручил министерству войны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней", - заявил американский лидер в своей соцсети Truth Social.
