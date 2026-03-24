https://1prime.ru/20260324/ator-868578573.html

Россия лидирует по динамике турпотока в Турцию

Число туристических поездок из РФ в Турцию в феврале 2026 года выросло на 2,5%, при этом Россия лидирует по динамике въезда в Турцию среди других крупных...

2026-03-24T11:44+0300

туризм

бизнес

россия

турция

рф

стамбул

атор

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/18/868578421_0:30:3001:1718_1920x0_80_0_0_155e10eb8e579df6c8e0a863a0fbefe2.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Число туристических поездок из РФ в Турцию в феврале 2026 года выросло на 2,5%, при этом Россия лидирует по динамике въезда в Турцию среди других крупных рынков, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Если говорить о въезде в Турцию с туристическими целями, то среди больших рынков Россия лидирует по динамике – если у нее в феврале +2,5%, то у Германии – минус 1,5%", - рассказали в АТОР. Там отметили, что в топ-5 ключевых въездных рынков Турции в последний месяц зимы также вошли Иран, Германия, Болгария и Грузия. "Въездной поток из Болгарии и Грузии в Турцию туристическим назвать сложно, особенно в феврале. Въезд через наземные пункты пропуска граждан этих стран осуществляются преимущественно с целью шопинга и по личным делам в приграничные районы Турции", - добавили в АТОР. По данным ассоциации, за период с января по февраль число турпоездок из РФ в Турцию выросло на 5,6% по сравнению с прошлогодними показателями. "Прирост – за счет Стамбула, а не Антальи", - отметили там. Так, по данным аэропорта Антальи, на которые ссылается АТОР, курорт в феврале 2026 года принял 31,4 тысячи российских туристов. Показатель составил 18,3% от всего февральского российского турпотока в Турцию и на 8,3% ниже результатов аналогичного прошлогоднего периода. В то же время Стамбул посетили около 130 тысяч россиян. "За счет Стамбула весь российский турпоток в Турцию и показал прирост (это на 9% больше, чем в феврале 2025 года)", - подчеркнули в АТОР. Как рассказали в ассоциации, на другие регионы в Турции пришлось порядка 5,6% всего турпотока из РФ. Так, на Эгейское побережье Турции в феврале этого года прибыло всего 58 российских туристов, а 2025-го - 76 путешественников. "В марте, как ожидается, российский турпоток в Турцию покажет более значимый прирост из-за ближневосточного кризиса", - прогнозируют в АТОР.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

