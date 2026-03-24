Дмитриев оценил степень подготовленности России к эпохе дефицита ресурсов - 24.03.2026, ПРАЙМ
Дмитриев оценил степень подготовленности России к эпохе дефицита ресурсов
Дмитриев оценил степень подготовленности России к эпохе дефицита ресурсов

Дмитриев заявил, что Россия хорошо подготовлена ​​к эпохе дефицита ресурсов в мире

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия хорошо подготовлена ​​к эпохе дефицита ресурсов в мире.
"Являясь крупнейшим в мире обладателем природных ресурсов и входя в тройку лидеров по производству большинства сырьевых товаров, Россия имеет хорошие перспективы в условиях прогнозируемой и наступающей Эпохи крайней нехватки ресурсов", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал пост агентства Блумберг, в котором говорится о приостановке экспорта аммиачной селитры из России.
Ранее во вторник Минсельхоз РФ сообщил, что для обеспечения российских аграриев востребованными видами удобрений министерство приостановило экспорт аммиачной селитры из России с 21 марта по 21 апреля текущего года.
Кризис на Ближнем Востоке и почти полная остановка судоходства в Ормузском проливе затронули рынок удобрений - через этот пролив проходит около трети мировой торговли такой продукцией. На этом фоне обострился спрос на удобрения от других поставщиков, включая российские - на Россию приходится около пятой части всего мирового экспорта удобрений.
 
