https://1prime.ru/20260324/donbass-868595112.html

На Украине сделали громкое заявление о выводе ВСУ из Донбасса

Вывод украинских войск из Донбасса станет личной проблемой для Владимира Зеленского, а не для страны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в военных... | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T21:31+0300

спецоперация на украине

донбасс

украина

сша

владимир зеленский

дмитрий песков

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Вывод украинских войск из Донбасса станет личной проблемой для Владимира Зеленского, а не для страны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в военных кругах. "Лично для Зеленского вывод войск станет серьезной политической проблемой. Кроме того, со стороны США постоянно звучат призывы к выборам сразу после завершения войны или даже во время нее, что на Банковой воспринимается как попытка отстранить президента от власти. Но это проблемы конкретно для Зеленского. Не для страны в целом", — говорится в публикации.По словам источника, отказ Киева выводить войска из Донбасса обусловлен не столько военной стратегией, сколько личным политическим выбором Зеленского. 24 февраля Владимир Зеленский категорически отказался выводить украинские силы из Донбасса, несмотря на усилия по урегулированию конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 23 января, что украинским Вооруженным силам необходимо покинуть территорию Донбасса, что является важным требованием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков также подчеркнул, что вывод украинских войск из Донбасса является важной частью всего процесса мирного урегулирования.

https://1prime.ru/20260322/zelenskiy-868541165.html

https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html

https://1prime.ru/20260322/rossiya-868540993.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

