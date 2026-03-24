На Украине сделали громкое заявление о выводе ВСУ из Донбасса - 24.03.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260324/donbass-868595112.html
На Украине сделали громкое заявление о выводе ВСУ из Донбасса
На Украине сделали громкое заявление о выводе ВСУ из Донбасса - 24.03.2026, ПРАЙМ
На Украине сделали громкое заявление о выводе ВСУ из Донбасса
Вывод украинских войск из Донбасса станет личной проблемой для Владимира Зеленского, а не для страны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в военных... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T21:31+0300
2026-03-24T21:31+0300
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Вывод украинских войск из Донбасса станет личной проблемой для Владимира Зеленского, а не для страны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в военных кругах. "Лично для Зеленского вывод войск станет серьезной политической проблемой. Кроме того, со стороны США постоянно звучат призывы к выборам сразу после завершения войны или даже во время нее, что на Банковой воспринимается как попытка отстранить президента от власти. Но это проблемы конкретно для Зеленского. Не для страны в целом", — говорится в публикации.По словам источника, отказ Киева выводить войска из Донбасса обусловлен не столько военной стратегией, сколько личным политическим выбором Зеленского. 24 февраля Владимир Зеленский категорически отказался выводить украинские силы из Донбасса, несмотря на усилия по урегулированию конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 23 января, что украинским Вооруженным силам необходимо покинуть территорию Донбасса, что является важным требованием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков также подчеркнул, что вывод украинских войск из Донбасса является важной частью всего процесса мирного урегулирования.
https://1prime.ru/20260322/zelenskiy-868541165.html
https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html
https://1prime.ru/20260322/rossiya-868540993.html
донбасс
украина
сша
донбасс, украина, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, юрий ушаков
Спецоперация на Украине, ДОНБАСС, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков
21:31 24.03.2026
 
На Украине сделали громкое заявление о выводе ВСУ из Донбасса

На Украине заявили, что вывод войск из Донбасса навредит Зеленскому, а не стране

МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Вывод украинских войск из Донбасса станет личной проблемой для Владимира Зеленского, а не для страны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в военных кругах.
"Лично для Зеленского вывод войск станет серьезной политической проблемой. Кроме того, со стороны США постоянно звучат призывы к выборам сразу после завершения войны или даже во время нее, что на Банковой воспринимается как попытка отстранить президента от власти. Но это проблемы конкретно для Зеленского. Не для страны в целом", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
"Шанс упущен". Заявление Зеленского о переговорах с Россией разозлило Запад
22 марта, 21:17
По словам источника, отказ Киева выводить войска из Донбасса обусловлен не столько военной стратегией, сколько личным политическим выбором Зеленского.
24 февраля Владимир Зеленский категорически отказался выводить украинские силы из Донбасса, несмотря на усилия по урегулированию конфликта.
Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"Даже нищие". Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
7 марта, 22:16
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 23 января, что украинским Вооруженным силам необходимо покинуть территорию Донбасса, что является важным требованием российской стороны.
Помощник президента России Юрий Ушаков также подчеркнул, что вывод украинских войск из Донбасса является важной частью всего процесса мирного урегулирования.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
"Назревает апокалипсис". В Финляндии сделали заявление о войне с Москвой
22 марта, 21:07
 
Спецоперация на УкраинеДОНБАССУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЮрий Ушаков
 
 
