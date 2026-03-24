"Легкая прогулка": на Западе поразились новому ходу Трампа по Ирану

2026-03-24T07:04+0300

МОСКВА, 24 марта – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился временно остановить атаки на энергетические объекты Ирана после того, как оказалось, что боевой потенциал американской армии был немного переоценен, сообщает немецкая газета Welt. "Можно предположить: этот шаг показывает, что Трамп и его администрация в очередной раз переоценили свои стратегические возможности в войне с Ираном. По словам самого президента, война должна была стать лишь "легкой прогулкой"", — говорится в материале.Согласно публикации, Трамп ожидал, что операция будет напоминать стремительную интервенцию в Венесуэле, которая заняла всего несколько часов. СМИ приводят мнение о том, что США и Израиль, вероятно, недооценили стойкость Ирана, подводит итог автор текста. "США и их союзник Израиль, похоже, недооценили устойчивость Ирана", — резюмировал автор.Накануне американский президент подчеркнул, что за последние два дня между Штатами и Ираном состоялись положительные и конструктивные переговоры. Он указал на то, что распорядился отложить проведение ударов по энергетическим объектам Ирана на пять дней. По данным агентства Mehr из Ирана, местное министерство иностранных дел считает, что решение Штатов приостановить атаки связано с желанием снизить цены на энергоносители и выиграть время для разработки дальнейших военных планов в отношении Ирана. Министерство также заявило, что в ответ на инициативы нескольких региональных стран по снижению напряжённости, Тегеран подчеркнул, что конфликт не был инициирован ими, и все запросы по этому вопросу должны быть направлены в Вашингтон.

