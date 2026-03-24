"Легкая прогулка": на Западе поразились новому ходу Трампа по Ирану - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260324/iran-868573354.html
"Легкая прогулка": на Западе поразились новому ходу Трампа по Ирану
"Легкая прогулка": на Западе поразились новому ходу Трампа по Ирану
2026-03-24T07:04+0300
нефть
мировая экономика
иран
венесуэла
израиль
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868051348_0:221:2400:1571_1920x0_80_0_0_65a767520138ddc7b34b533b63f86b58.png
https://1prime.ru/20260323/iran-868568460.html
https://1prime.ru/20260316/ssha-868351918.html
https://1prime.ru/20260323/iran-868564073.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868051348_6:0:2395:1792_1920x0_80_0_0_fa7598014bd4aafc366b770b439d042c.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:04 24.03.2026
 
"Легкая прогулка": на Западе поразились новому ходу Трампа по Ирану

Welt: Трамп приказал отложить удары по Ирану из-за переоценки возможностей США

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИВоинствующий Трамп
Воинствующий Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Воинствующий Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 марта – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился временно остановить атаки на энергетические объекты Ирана после того, как оказалось, что боевой потенциал американской армии был немного переоценен, сообщает немецкая газета Welt.
"Можно предположить: этот шаг показывает, что Трамп и его администрация в очередной раз переоценили свои стратегические возможности в войне с Ираном. По словам самого президента, война должна была стать лишь "легкой прогулкой"", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
В Иране призвали Трампа следить за небом и ценами на нефть
Вчера, 22:54
Согласно публикации, Трамп ожидал, что операция будет напоминать стремительную интервенцию в Венесуэле, которая заняла всего несколько часов. СМИ приводят мнение о том, что США и Израиль, вероятно, недооценили стойкость Ирана, подводит итог автор текста.
"США и их союзник Израиль, похоже, недооценили устойчивость Ирана", — резюмировал автор.
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2026
СМИ рассказали о серьезной проблеме с главным оружием "Эпической ярости"
16 марта, 16:45
Накануне американский президент подчеркнул, что за последние два дня между Штатами и Ираном состоялись положительные и конструктивные переговоры. Он указал на то, что распорядился отложить проведение ударов по энергетическим объектам Ирана на пять дней.
По данным агентства Mehr из Ирана, местное министерство иностранных дел считает, что решение Штатов приостановить атаки связано с желанием снизить цены на энергоносители и выиграть время для разработки дальнейших военных планов в отношении Ирана. Министерство также заявило, что в ответ на инициативы нескольких региональных стран по снижению напряжённости, Тегеран подчеркнул, что конфликт не был инициирован ими, и все запросы по этому вопросу должны быть направлены в Вашингтон.
Флаги США и Ирана - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Иран заявил, что не вел переговоры с США
Вчера, 19:03
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала