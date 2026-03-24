Япония провела заседание по вопросам стабильных поставок нефти
Япония провела заседание профильных министров по вопросам стабильных поставок нефти в связи с кризисом на Ближнем Востоке, заявил на пресс-конференции... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T04:46+0300
энергетика
нефть
экономика
ближний восток
япония
сша
ТОКИО, 24 мар – ПРАЙМ. Япония провела заседание профильных министров по вопросам стабильных поставок нефти в связи с кризисом на Ближнем Востоке, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Минору Кихара.
"Мы провели заседание профильных министров по ситуации на Ближнем Востоке для обеспечения безопасности судоходства на Ближнем Востоке и стабильных поставок энергии", - сказал Кимура.
Он подчеркнул, что судоходство по Ормузскому проливу является для Японии крайне важным, в связи с чем Токио контактирует и продолжит дипломатические усилия в отношении США и других заинтересованных стран для "скорейшего успокоения ситуации".
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
