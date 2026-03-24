Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония выпустит нефть из госрезерва 26 марта - 24.03.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Япония выпустит нефть из госрезерва 26 марта
Япония выпустит нефть из госрезерва 26 марта - 24.03.2026, ПРАЙМ
Япония выпустит нефть из госрезерва 26 марта
Япония выпустит нефть из госрезерва 26 марта, такое решение принято на заседании профильных министров во главе с премьером Такаити по вопросам стабилизации... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T05:59+0300
2026-03-24T05:59+0300
нефть
энергетика
экономика
ближний восток
япония
сша
ТОКИО, 24 мар – ПРАЙМ. Япония выпустит нефть из госрезерва 26 марта, такое решение принято на заседании профильных министров во главе с премьером Такаити по вопросам стабилизации поставок нефти в связи с кризисом на Ближнем Востоке, сообщило агентство Киодо. Как отмечает агентство, это связано с растущим беспокойством по поводу стабильных поставок нефти в страну на фоне ближневосточного кризиса. После того, как с 16 марта начался выпуск нефти из запасов частных компаний, который соответствует объему, достаточному для обеспечения страны нефтью на 15 дней, государство откроет свои запасы. Их объем равен 30-дневному обеспечению страны нефтью. На заседании Такаити заявила о намерении "приложить все силы, чтобы свести к минимуму влияние на экономику" кризиса на Ближнем Востоке. Общий объем нефти из резервов составит 80 миллионов баррелей. Это соответствует необходимому на 45 дней количеству нефти. Из коммерческих резервов будет взято количество, соответствующее 15 дням, а из государственных – 30 дням. К моменту выпуска на рынок нефти из резервов Япония располагала запасом нефти на 254 дня, это около 470 миллионов баррелей. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Почти весь этот объем идет через Ормузский пролив, движение по которому фактически остановлено. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ближний восток
япония
сша
нефть, ближний восток, япония, сша
Нефть, Энергетика, Экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЯПОНИЯ, США
05:59 24.03.2026
 
Япония выпустит нефть из госрезерва 26 марта

Киодо: Япония 26 марта выпустит нефть из госрезерва

ТОКИО, 24 мар – ПРАЙМ. Япония выпустит нефть из госрезерва 26 марта, такое решение принято на заседании профильных министров во главе с премьером Такаити по вопросам стабилизации поставок нефти в связи с кризисом на Ближнем Востоке, сообщило агентство Киодо.
Как отмечает агентство, это связано с растущим беспокойством по поводу стабильных поставок нефти в страну на фоне ближневосточного кризиса.
После того, как с 16 марта начался выпуск нефти из запасов частных компаний, который соответствует объему, достаточному для обеспечения страны нефтью на 15 дней, государство откроет свои запасы. Их объем равен 30-дневному обеспечению страны нефтью.
На заседании Такаити заявила о намерении "приложить все силы, чтобы свести к минимуму влияние на экономику" кризиса на Ближнем Востоке.
Общий объем нефти из резервов составит 80 миллионов баррелей. Это соответствует необходимому на 45 дней количеству нефти. Из коммерческих резервов будет взято количество, соответствующее 15 дням, а из государственных – 30 дням. К моменту выпуска на рынок нефти из резервов Япония располагала запасом нефти на 254 дня, это около 470 миллионов баррелей.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Почти весь этот объем идет через Ормузский пролив, движение по которому фактически остановлено.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКЯПОНИЯСША
 
 
