https://1prime.ru/20260324/lada--868581895.html

Стартовали продажи обновленной Lada Vesta Sport

2026-03-24T14:40+0300

автоваз

lada niva legend

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/82717/55/827175511_0:40:1434:847_1920x0_80_0_0_d1f6d632320796e9e8d07126f1d93a70.png

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" объявил о старте продаж автомобиля Lada Vesta Sport нового поколения, рекомендованная розничная цена на автомобиль в кузове седан стартует от 2,35 миллиона рублей, сообщила пресс-служба компании. "АО "АвтоВАЗ" объявляет о старте продаж LADA Vesta Sport нового поколения: первые партии автомобилей уже поступают в дилерские центры... Рекомендованные розничные цены на новую LADA Vesta Sport стартуют с отметки 2 352 000 рублей за версию в кузове седан", - говорится в сообщении. Автомобиль впервые предлагается в двух типах кузова – седан и универсал. Двигатель Lada Vesta Sport создан на базе мотора 1,8 литра EVO, его пиковая мощность увеличена до 147 лошадиных сил, отметили в компании. Впервые на модели используется 6-ступенчатая механическая коробка передач, рассчитанная на высокий крутящий момент. "Интерьер отделан в фирменной черно-красной цветовой гамме с кожаной оплеткой рулевого колеса и рычага МКПП, установлены сиденья с развитой боковой поддержкой. В комбинацию приборов внедрен спортивный режим, предусматривающий отображение функций фиксации времени и скорости прохождения дистанции (заезды на ¼ мили, кольцевые заезды)", - сообщается в пресс-релизе. Lada Vesta Sport выпускается в максимальной комплектации "Техно", которая включает в том числе по систему мониторинга слепых зон, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, электростеклоподъемники всех дверей, обогрев рулевого колеса и всех сидений, передние и задние парктроники, камеру заднего вида, датчики дождя и света, круиз-контроль, рассказали в "АвтоВАЗе".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

