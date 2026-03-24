Лавров заявил, что ситуация вокруг Ирана угрожает всей мировой торговле

Военная операция США и Израиля против Ирана грозит дестабилизацией не только ближневосточной обстановки, но и торговли и энергетической безопасности во всем... | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T12:36+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Военная операция США и Израиля против Ирана грозит дестабилизацией не только ближневосточной обстановки, но и торговли и энергетической безопасности во всем мире, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "С конца февраля продолжается жесткая военная агрессия Соединенных Штатов и Израиля против Исламской республики Иран. Ситуация чревата дестабилизацией не только зоны Персидского залива, что уже произошло, и не только всего Ближнего Востока, что происходит, но и мировой торговли, энергетической безопасности, международных транспортных и деловых коммуникаций", - сказал он на заседании попечительского совета Фонда Горчакова.

