Лавров заявил, что ситуация вокруг Ирана угрожает всей мировой торговле
Лавров заявил, что ситуация вокруг Ирана угрожает всей мировой торговле - 24.03.2026, ПРАЙМ
Военная операция США и Израиля против Ирана грозит дестабилизацией не только ближневосточной обстановки, но и торговли и энергетической безопасности во всем... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T12:36+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Военная операция США и Израиля против Ирана грозит дестабилизацией не только ближневосточной обстановки, но и торговли и энергетической безопасности во всем мире, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "С конца февраля продолжается жесткая военная агрессия Соединенных Штатов и Израиля против Исламской республики Иран. Ситуация чревата дестабилизацией не только зоны Персидского залива, что уже произошло, и не только всего Ближнего Востока, что происходит, но и мировой торговли, энергетической безопасности, международных транспортных и деловых коммуникаций", - сказал он на заседании попечительского совета Фонда Горчакова.
