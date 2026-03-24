Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров заявил, что ситуация вокруг Ирана угрожает всей мировой торговле - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260324/lavrov-868579314.html
Лавров заявил, что ситуация вокруг Ирана угрожает всей мировой торговле
Военная операция США и Израиля против Ирана грозит дестабилизацией не только ближневосточной обстановки, но и торговли и энергетической безопасности во всем... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T12:36+0300
нефть
мировая экономика
израиль
сша
иран
сергей лавров
мид рф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/10/868349169_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_ba895c8ddf3ee434bfcde39470ee6c30.jpg
израиль
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/10/868349169_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_32f929048dc116592ce438cb312b625d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Нефть, Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, США, ИРАН, Сергей Лавров, МИД РФ, В мире
Лавров заявил, что ситуация вокруг Ирана угрожает всей мировой торговле

Лавров: действия США и Израиля против Ирана грозят мировой торговле

© AP Photo / Rafiq MaqboolТанкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи
Танкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Военная операция США и Израиля против Ирана грозит дестабилизацией не только ближневосточной обстановки, но и торговли и энергетической безопасности во всем мире, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С конца февраля продолжается жесткая военная агрессия Соединенных Штатов и Израиля против Исламской республики Иран. Ситуация чревата дестабилизацией не только зоны Персидского залива, что уже произошло, и не только всего Ближнего Востока, что происходит, но и мировой торговли, энергетической безопасности, международных транспортных и деловых коммуникаций", - сказал он на заседании попечительского совета Фонда Горчакова.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала