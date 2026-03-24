Минфин предложил пересмотреть цену отсечения для нефти на 2027 год - 24.03.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил пересмотреть цену отсечения для нефти на 2027 год
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает пересмотреть цену отсечения для нефти в бюджетном правиле на 2027 год и далее, заявил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
"Сейчас обсуждается изменение на следующий и дальнейшие года. По крайней мере, такое предложение Минфина", - сказал он.
Колычев добавил, что других изменений в рамках бюджетного правила не требуется.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в конце февраля сообщил, что правительство РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти. В Минфине РФ также сообщали, что в связи с этим с отраслевыми ведомствами обсуждается вопрос приоритизации расходов федерального бюджета РФ.
При этом решения по приоритизации расходов бюджета РФ не затрагивают соцобязательства, обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды специальной военной операции и поддержку семей участников СВО, подчеркивали в Минфине.
