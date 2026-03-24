https://1prime.ru/20260324/minfin-868586326.html

Минфин предложил пересмотреть цену отсечения для нефти на 2027 год

Минфин предложил пересмотреть цену отсечения для нефти на 2027 год - 24.03.2026, ПРАЙМ

Минфин предложил пересмотреть цену отсечения для нефти на 2027 год

Минфин РФ предлагает пересмотреть цену отсечения для нефти в бюджетном правиле на 2027 год и далее, заявил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев. | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T17:28+0300

2026-03-24T17:28+0300

2026-03-24T17:28+0300

экономика

россия

рф

владимир колычев

антон силуанов

минфин

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает пересмотреть цену отсечения для нефти в бюджетном правиле на 2027 год и далее, заявил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев. "Сейчас обсуждается изменение на следующий и дальнейшие года. По крайней мере, такое предложение Минфина", - сказал он. Колычев добавил, что других изменений в рамках бюджетного правила не требуется. Министр финансов РФ Антон Силуанов в конце февраля сообщил, что правительство РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти. В Минфине РФ также сообщали, что в связи с этим с отраслевыми ведомствами обсуждается вопрос приоритизации расходов федерального бюджета РФ. При этом решения по приоритизации расходов бюджета РФ не затрагивают соцобязательства, обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды специальной военной операции и поддержку семей участников СВО, подчеркивали в Минфине.

https://1prime.ru/20260324/minfin-868585995.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир колычев, антон силуанов, минфин, нефть