Минфин предложил пересмотреть цену отсечения для нефти на 2027 год
2026-03-24T17:28+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает пересмотреть цену отсечения для нефти в бюджетном правиле на 2027 год и далее, заявил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев. "Сейчас обсуждается изменение на следующий и дальнейшие года. По крайней мере, такое предложение Минфина", - сказал он. Колычев добавил, что других изменений в рамках бюджетного правила не требуется. Министр финансов РФ Антон Силуанов в конце февраля сообщил, что правительство РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти. В Минфине РФ также сообщали, что в связи с этим с отраслевыми ведомствами обсуждается вопрос приоритизации расходов федерального бюджета РФ. При этом решения по приоритизации расходов бюджета РФ не затрагивают соцобязательства, обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды специальной военной операции и поддержку семей участников СВО, подчеркивали в Минфине.
Минфин РФ предлагает пересмотреть цену отсечения для нефти в бюджетном правиле с 2027 года