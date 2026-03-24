Экономист оценил последствия перекрытия Ормузского пролива

Вызванная перекрытием Ормузского пролива разница между ценами на физические поставки нефти и на биржевые фьючерсы подавляет ликвидность на финансовых рынках во... | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T17:39+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Вызванная перекрытием Ормузского пролива разница между ценами на физические поставки нефти и на биржевые фьючерсы подавляет ликвидность на финансовых рынках во всём мире, а азиатские покупатели, в частности, переключаются на более дешевые альтернативы, заявил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев. По данным иностранных СМИ, цены на спотовые поставки ближневосточных сортов нефти оказались значительно выше, чем котировки торгуемых на бирже фьючерсов на североморскую смесь Brent. Аналитик отметил, что стоимость оманской нефти превысила 160 долларов, а эмиратского сорта Murban - 145 долларов за баррель. При этом цены на ближайший фьючерс Brent за все время ближневосточного конфликта не превышали 120 долларов за баррель. А в последние дни ценные бумаги на "черное золото" торгуются в диапазоне 95-115 долларов за баррель. Физический дефицит ближневосточных сортов и разница в спотовой цене по отношению к фьючерсам в марте - беспрецедентны, констатирует Гулиев. "Сама разница между фьючерсами и физическими ценами подавляет ликвидность на финансовых рынках, поскольку участники не хотят нести риск, если расчетный контракт не отражает реальную стоимость барреля, что приводит к снижению объемов торгов и возникновению эффекта "отвлечения" к реальным физическим сделкам", - объяснил Гулиев. Он добавил, что такая разбалансировка возникла из-за сочетания факторов: это и сильное ограничение транзита через Ормузский пролив, и отсутствие страхования военных рисков для ряда маршрутов, и рост операционных рисков. По его мнению, это временное явление, которое будет сохраняться до стабилизации обстановки в ключевых нефтедобывающих районах. "Азиатские покупатели, включая Китай, Японию и Индию, активно переключаются на альтернативные поставки, где физический баррель остается значительно дешевле по сравнению с Murban и Oman на условиях доставки в Азию", - заключил Гулиев.

