Экономист оценил последствия перекрытия Ормузского пролива - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260324/neft-868586804.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f0c58a98dbd16b7581255c4bc4b01705.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_acd6210b7a6e50d64a9a1426c5732fa2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
17:39 24.03.2026
 
Экономист оценил последствия перекрытия Ормузского пролива

Игбал Гулиев рассказал о разбалансировке цен на мировом рынке нефти из-за Ближнего Востока

Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Вызванная перекрытием Ормузского пролива разница между ценами на физические поставки нефти и на биржевые фьючерсы подавляет ликвидность на финансовых рынках во всём мире, а азиатские покупатели, в частности, переключаются на более дешевые альтернативы, заявил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.
По данным иностранных СМИ, цены на спотовые поставки ближневосточных сортов нефти оказались значительно выше, чем котировки торгуемых на бирже фьючерсов на североморскую смесь Brent. Аналитик отметил, что стоимость оманской нефти превысила 160 долларов, а эмиратского сорта Murban - 145 долларов за баррель.
При этом цены на ближайший фьючерс Brent за все время ближневосточного конфликта не превышали 120 долларов за баррель. А в последние дни ценные бумаги на "черное золото" торгуются в диапазоне 95-115 долларов за баррель.
Физический дефицит ближневосточных сортов и разница в спотовой цене по отношению к фьючерсам в марте - беспрецедентны, констатирует Гулиев.
"Сама разница между фьючерсами и физическими ценами подавляет ликвидность на финансовых рынках, поскольку участники не хотят нести риск, если расчетный контракт не отражает реальную стоимость барреля, что приводит к снижению объемов торгов и возникновению эффекта "отвлечения" к реальным физическим сделкам", - объяснил Гулиев.
Он добавил, что такая разбалансировка возникла из-за сочетания факторов: это и сильное ограничение транзита через Ормузский пролив, и отсутствие страхования военных рисков для ряда маршрутов, и рост операционных рисков. По его мнению, это временное явление, которое будет сохраняться до стабилизации обстановки в ключевых нефтедобывающих районах.
"Азиатские покупатели, включая Китай, Японию и Индию, активно переключаются на альтернативные поставки, где физический баррель остается значительно дешевле по сравнению с Murban и Oman на условиях доставки в Азию", - заключил Гулиев.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала