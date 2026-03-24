https://1prime.ru/20260324/novgorod-868569653.html

В Нижнем Новгороде обсудят поддержку детей и молодежи

В Нижнем Новгороде обсудят поддержку детей и молодежи - 24.03.2026, ПРАЙМ

В Нижнем Новгороде обсудят поддержку детей и молодежи

Поддержку детей и молодежи обсудят на третьем окружном отчетно-программном форуме "Единой России" в Нижнем Новгороде "Есть результат!", сообщили в пресс-службе... | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T00:18+0300

2026-03-24T00:18+0300

2026-03-24T00:18+0300

россия

экономика

общество

рф

нижний новгород

екатеринбург

дмитрий чернышенко

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868569653.jpg?1774300682

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Поддержку детей и молодежи обсудят на третьем окружном отчетно-программном форуме "Единой России" в Нижнем Новгороде "Есть результат!", сообщили в пресс-службе партии. "На форуме "Единой России" обсудят поддержку детей и молодежи… Правительство отчитается перед "Единой Россией" о выполнении положений народной программы партии в части создания условий для самореализации подрастающего поколения, развития современной образовательной и спортивной инфраструктуры, а также подготовки кадров, в том числе для технологического суверенитета России", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в мероприятии примут участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а также представители регионов Приволжского федерального округа, в том числе, представители молодежных движений, патриотических объединений, образовательных центров, педагоги, наставники и студенты, ветераны СВО. "Поддержке молодежи и развитию детей партия уделяет особое внимание. Это стратегическое направление в нашей работе - именно от того, какими вырастут наши будущие поколения, зависит то, какой будет наша страна. Вкладывая усилия в их образование и поддержку, мы инвестируем в экономику, науку, общество. В сильную и конкурентоспособную Россию", - подчеркнул Якушев, его слова приводят в пресс-службе. Он также отметил, что предложения молодёжи в новую народную программу особенно важны. "Формировать образ будущего страны должны те, за кем это будущее. Поэтому мы приглашаем всех молодых людей не оставаться в стороне и предлагать свои смелые идеи", - сказал Якушев. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что регионы Приволжского федерального округа активно используют инструменты нацпроекта "Молодежь и дети", улучшают спортивную и туристическую инфраструктуры, поддерживают участников СВО и их семьи. "Благодаря национальному проекту "Молодежь и дети", стартовавшему по инициативе президента Владимира Владимировича Путина, действует целый комплекс мер для реализации потенциала подрастающего поколения. В их числе - масштабная программа создания целого созвездия университетских кампусов мирового уровня, развитие колледжей "Профессионалитета", молодежных лабораторий, передовых инженерных школ и многое другое", - отметил Чернышенко. Ранее "Единая Россия" провела два окружных отчётно-программных форума "Есть результат!": в Екатеринбурге, темой которого стало развитие промышленности, и в Ростове-на-Дону - он был посвящен теме жилья и городской среды.

рф

нижний новгород

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, нижний новгород, екатеринбург, дмитрий чернышенко, единая россия