Повара, готовящие еду для поездов, войдут в книгу рекордов России - 24.03.2026, ПРАЙМ
Повара, готовящие еду для российских поездов дальнего следования, войдут в книгу рекордов страны как самый многонациональный коллектив, сообщили РИА Новости в... | 24.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Повара, готовящие еду для российских поездов дальнего следования, войдут в книгу рекордов страны как самый многонациональный коллектив, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
"Рекорд "Самый многонациональный состав поваров, работающих на предприятии питания на железнодорожном транспорте" будет зафиксирован представителями "Книги рекордов России", - рассказали в ФПК.
Мероприятие пройдет во вторник.
Рекорд присвоят компании, которая представляет услуги питания в поездах ФПК - "Напитки ТрансСервис" (НТС). Компания создана в 2011 году и является дочерней структурой ФПК. "Напитки ТрансСервис" организует работу вагонов-ресторанов и вагонов-бистро, в том числе создает меню, разрабатывает блюда и обеспечивает питанием пассажиров в пути.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
