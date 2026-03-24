Средняя стоимость квартиры в сделке на рынке новостроек выросла в 2,1 раза - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260324/stoimost-868571565.html
Средняя стоимость квартиры в сделке на рынке новостроек выросла в 2,1 раза
Средняя стоимость квартиры в сделке на рынке новостроек крупных городов России выросла за пять лет в 2,1 раза, рассказали РИА Недвижимость в "Циане". | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T03:16+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868571565.jpg?1774311371
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
03:16 24.03.2026
 
Средняя стоимость квартиры в сделке на рынке новостроек выросла в 2,1 раза

"Циан": средняя стоимость новостроек крупных городов России выросла за пять лет в 2,1 раза

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Средняя стоимость квартиры в сделке на рынке новостроек крупных городов России выросла за пять лет в 2,1 раза, рассказали РИА Недвижимость в "Циане".
"Россиянам на покупку новостройки теперь нужно закладывать в два раза больше средств, чем пять лет назад. Далеко не все готовы к таким изменениям (для сравнения, зарплаты за этот же период увеличились в среднем только на 70%), об этом свидетельствует более сильный рост ценника в предложении, чем в сделках - покупатели делают выбор в пользу менее дорогих вариантов", - отметила ведущий аналитик "Циана" Елена Бобровская.
По данным сервиса, самый большой рост стоимости произошел в Тольятти, где первичные квартиры за пять лет подорожали в три раза - до 8,05 миллиона рублей. В Челябинске стоимость увеличилась в 2,9 раза - до 6,94 миллиона рублей, в Набережных Челнах - в 2,6 раза, до 8,01 миллиона рублей. В число лидеров вошли города с высокой долей промышленности в структуре экономики, отметили в компании.
"Сыграл роль и эффект низкой базы - в Тольятти, Челябинске и Саратове пять лет назад приобретались одни из самых дешевых квартир среди анализируемых локаций, а значит, в этих городах было больше возможностей для роста (увеличивать и без того высокие цены сложнее)", - подчеркнули в "Циане".
Минимальный рост аналитики компании зафиксировали в Нижнем Новгороде, Владивостоке и Воронеже. В Москве средняя цена сделки выросла в 1,9 раза - до 23,01 миллиона рублей, а в Санкт-Петербурге - в два раза, до 11,29 миллиона рублей.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала