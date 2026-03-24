Средняя стоимость квартиры в сделке на рынке новостроек выросла в 2,1 раза

Средняя стоимость квартиры в сделке на рынке новостроек крупных городов России выросла за пять лет в 2,1 раза, рассказали РИА Недвижимость в "Циане".

2026-03-24T03:16+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Средняя стоимость квартиры в сделке на рынке новостроек крупных городов России выросла за пять лет в 2,1 раза, рассказали РИА Недвижимость в "Циане". "Россиянам на покупку новостройки теперь нужно закладывать в два раза больше средств, чем пять лет назад. Далеко не все готовы к таким изменениям (для сравнения, зарплаты за этот же период увеличились в среднем только на 70%), об этом свидетельствует более сильный рост ценника в предложении, чем в сделках - покупатели делают выбор в пользу менее дорогих вариантов", - отметила ведущий аналитик "Циана" Елена Бобровская. По данным сервиса, самый большой рост стоимости произошел в Тольятти, где первичные квартиры за пять лет подорожали в три раза - до 8,05 миллиона рублей. В Челябинске стоимость увеличилась в 2,9 раза - до 6,94 миллиона рублей, в Набережных Челнах - в 2,6 раза, до 8,01 миллиона рублей. В число лидеров вошли города с высокой долей промышленности в структуре экономики, отметили в компании. "Сыграл роль и эффект низкой базы - в Тольятти, Челябинске и Саратове пять лет назад приобретались одни из самых дешевых квартир среди анализируемых локаций, а значит, в этих городах было больше возможностей для роста (увеличивать и без того высокие цены сложнее)", - подчеркнули в "Циане". Минимальный рост аналитики компании зафиксировали в Нижнем Новгороде, Владивостоке и Воронеже. В Москве средняя цена сделки выросла в 1,9 раза - до 23,01 миллиона рублей, а в Санкт-Петербурге - в два раза, до 11,29 миллиона рублей.

