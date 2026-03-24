На нефтеперерабатывающем заводе в Техасе прогремел взрыв
На нефтеперерабатывающем заводе компании Valero в американском городе Порт-Артур, штат Техас, произошел взрыв, сообщила местная полиция. | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T05:38+0300
ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. На нефтеперерабатывающем заводе компании Valero в американском городе Порт-Артур, штат Техас, произошел взрыв, сообщила местная полиция.
"В настоящее время жителям западной части города Порт-Артур рекомендуется оставаться в укрытии в связи со взрывом на предприятии Valero", - говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook (запрещена в России как экстремистская).
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на власти, пострадавших на данный момент нет.
