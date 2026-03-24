Экономист раскрыл, ударит ли обвал рубля по вкладам в банке

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. О том, почему депозиты остаются наиболее надежным инструментом для сбережения в эпоху ослабления рубля, агентству "Прайм" рассказал Андрей Лобода, член РАСО, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций.Депозиты, прежде всего, рублевые, остаются важным инструментом для хранения сбережений в России. По данным АСВ, к концу февраля 2026 года общая сумма средств на депозитах в российских банках достигла исторического рекорда и составила 71 триллиона рублей."Сейчас по краткосрочным вкладам есть возможность заработать очень хорошую доходность, 13-16% годовых, особенно на фоне снижения инфляции. Депозиты - почти безрисковый финансовый инструмент, значит, он будет пользоваться большим спросом у консервативных инвесторов всегда, пока работает стабильно российская банковская система", - уверен эксперт.По его мнению, доллар весьма нестабилен, однако к концу марта его можно ожидать в рамках 80-83 рублей. Налоговый период поддерживает рубль, кроме того, ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров 20 марта дал рынку умеренно жёсткий сигнал, заявил, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься, исходя из поступающих данных (то есть, паузы в снижении ставки не исключили). "Перспектива ослабления рубля до конца весны сохраняется, особенно если будет изменено бюджетное правило. Но мы ожидаем, что рубль с высокой вероятностью упадёт до 85-87 за доллар, поскольку в сильной детализации рубля власти не заинтересованы. Высокие процентные ставки по вкладам могут сдержать возможный рост инфляции, если она будет вызвана внешними или внутренними неблагоприятными факторами", - уверен Андрей Лобода.Депозиты остаются самым стабильным и безопасным инструментом для сбережения граждан, геополитические риски в них полностью отсутствуют, подытожил он.

