Торговая война с Колумбией грозит банкротством Эквадора

Торговая война с Колумбией грозит банкротством производителям риса Эквадора, сообщил РИА Новости бизнесмен Бекер Камповерде. | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T07:57+0300

КИТО, 24 мар - ПРАЙМ. Торговая война с Колумбией грозит банкротством производителям риса Эквадора, сообщил РИА Новости бизнесмен Бекер Камповерде. "Эквадор может потерять около 50 миллионов долларов в год только в секторе производства риса, не считая других сфер, таких как транспорт и рабочая сила", - отметил он. Общий ущерб для логистической цепочки экспорта этого зернового продукта может составить от 70 до 80 миллионов долларов в год Ранее власти Эквадора объявили о повышении тарифов на колумбийские товары до 50%, что, по заявлениям Кито, связано с нежеланием Боготы сотрудничать в борьбе с наркотрафиком. Колумбия заявила о введении аналогичных мер в отношении Эквадора. "Это означает, что из-за невозможности экспортировать от 60 000 до 100 000 тонн, которые у нас были в начале года, у нас образуется излишек, который остается на нашей территории... Это создаст и вызовет очень серьезный кризис в секторе, потому что цена на рис уже упала", - пояснил Камповерде. По его мнению, если соглашение не будет достигнуто до июля или августа, ситуация ухудшится, и многие фермеры могут обанкротиться, поскольку не смогут выполнить свои обязательства перед правительством или погасить банковские кредиты на те же удобрения. "Рост цен на дизельное топливо, химикаты и удобрения в сочетании со снижением цен на рис-сырец приводит к банкротству эквадорских фермеров... Наша рисовая отрасль полностью ослаблена", - отметил Камповерде.

сельское хозяйство, мировая экономика, эквадор, колумбия