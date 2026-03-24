Курс юаня на Мосбирже ощутимо снижается третий торговый день подряд - 24.03.2026, ПРАЙМ
Китайский юань
Курс юаня на Мосбирже ощутимо снижается третий торговый день подряд
Курс юаня на Мосбирже ощутимо снижается третий торговый день подряд - 24.03.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже ощутимо снижается третий торговый день подряд
Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник ощутимо снижается третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T16:35+0300
2026-03-24T16:35+0300
китайский юань
рынок
торги
китай
сша
ук альфа-капитал
мосбиржа
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник ощутимо снижается третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.19 мск падал на 20 копеек (-1,7%), до 11,71 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,67-11,80 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,61 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,81 рубля. Рубль корректируется вверх Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю во вторник ощутимо падает третий торговый день подряд. После сильного роста предыдущей недели и обновления максимума с февраля прошлого года (12,65 рубля) валюта КНР корректируется вниз и уже ушла в район 11,7 рубля. "Рубль во вторник продолжает укрепляться... Упавшие цены на нефть пока не оказали заметного давления на российскую валюту", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +9,4% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +7,23% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.18 мск росла на 3,6%, до 99,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5%, до 99,5 пункта. Прогнозы Курс доллара в районе текущих значений последних дней 80–85 рублей не создаёт инфляционного давления сверх уже заложенного в апрельские прогнозы, поддерживает нефтегазовые рублёвые поступления и оставляет пространство для продолжения цикла снижения ставки, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал", рассуждая о факторах курсообразования рубля. По мнению Григорьева из банка "Санкт-Петербург", курс юаня на Мосбирже пока может задержаться у 11,6-11,8 рубля.
китай
сша
рынок, торги, китай, сша, ук альфа-капитал, мосбиржа
Китайский юань, Рынок, Торги, КИТАЙ, США, УК Альфа-Капитал, Мосбиржа
16:35 24.03.2026
 
Курс юаня на Мосбирже ощутимо снижается третий торговый день подряд

Юань на Мосбирже падает третий день подряд и торгуется сегодня в коридоре 11,67-11,80 руб

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник ощутимо снижается третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.19 мск падал на 20 копеек (-1,7%), до 11,71 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,67-11,80 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,61 рубля.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,81 рубля.

Рубль корректируется вверх

Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю во вторник ощутимо падает третий торговый день подряд. После сильного роста предыдущей недели и обновления максимума с февраля прошлого года (12,65 рубля) валюта КНР корректируется вниз и уже ушла в район 11,7 рубля.
"Рубль во вторник продолжает укрепляться... Упавшие цены на нефть пока не оказали заметного давления на российскую валюту", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +9,4% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +7,23% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.18 мск росла на 3,6%, до 99,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5%, до 99,5 пункта.
Прогнозы

Курс доллара в районе текущих значений последних дней 80–85 рублей не создаёт инфляционного давления сверх уже заложенного в апрельские прогнозы, поддерживает нефтегазовые рублёвые поступления и оставляет пространство для продолжения цикла снижения ставки, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал", рассуждая о факторах курсообразования рубля.
По мнению Григорьева из банка "Санкт-Петербург", курс юаня на Мосбирже пока может задержаться у 11,6-11,8 рубля.
 
Китайский юаньРынокТоргиКИТАЙСШАУК Альфа-КапиталМосбиржа
 
 
