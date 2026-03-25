https://1prime.ru/20260325/alkogol-868604516.html

Экспорт крепкого алкоголя из России в 2025 году вырос на 39 процентов

2026-03-25T10:04+0300

бизнес

россия

сша

агроэкспорт

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861489995_0:51:1001:614_1920x0_80_0_0_2e692140ff938a93ddefc590f5441005.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Экспорт спиртных напитков из России (за исключением вина и пива) вырос на 39% в прошлом году, до 93 миллионов долларов, на зарубежные рынки было поставлено свыше 58 тысяч тонн продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "В 2025 году Россия экспортировала более 58 тысяч тонн спиртных напитков (за исключением вина и пива) на сумму более 93 миллионов долларов США. В сравнении с 2024 годом отгрузки выросли на 15% в натуральном выражении и 39% - в стоимостном", - говорится в сообщении. Отмечается, что за прошлый год Россия поставила на зарубежные рынки около 800 тонн джина и можжевеловой настойки на сумму более 2 миллионов долларов - это максимальный показатель как в объеме, так и в деньгах за период с 2022 года. Помимо этого, за январь-февраль текущего года Россия экспортировала более 40 тонн джина и можжевеловой настойки на сумму около 140 тысяч долларов, не учитывая страны ЕАЭС.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

