Экспорт крепкого алкоголя из России в 2025 году вырос на 39 процентов
2026-03-25T10:04+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Экспорт спиртных напитков из России (за исключением вина и пива) вырос на 39% в прошлом году, до 93 миллионов долларов, на зарубежные рынки было поставлено свыше 58 тысяч тонн продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "В 2025 году Россия экспортировала более 58 тысяч тонн спиртных напитков (за исключением вина и пива) на сумму более 93 миллионов долларов США. В сравнении с 2024 годом отгрузки выросли на 15% в натуральном выражении и 39% - в стоимостном", - говорится в сообщении. Отмечается, что за прошлый год Россия поставила на зарубежные рынки около 800 тонн джина и можжевеловой настойки на сумму более 2 миллионов долларов - это максимальный показатель как в объеме, так и в деньгах за период с 2022 года. Помимо этого, за январь-февраль текущего года Россия экспортировала более 40 тонн джина и можжевеловой настойки на сумму около 140 тысяч долларов, не учитывая страны ЕАЭС.
бизнес, россия, сша, агроэкспорт, еаэс
