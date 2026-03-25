Экспорт крепкого алкоголя из России в 2025 году вырос на 39 процентов - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/alkogol-868604516.html
Экспорт крепкого алкоголя из России в 2025 году вырос на 39 процентов
2026-03-25T10:04+0300
бизнес
россия
сша
агроэкспорт
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861489995_0:51:1001:614_1920x0_80_0_0_2e692140ff938a93ddefc590f5441005.jpg
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861489995_56:0:943:665_1920x0_80_0_0_b1fa5fe3dbdb3bbbf5485515a7254524.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
10:04 25.03.2026
 
Экспорт крепкого алкоголя из России в 2025 году вырос на 39%, до $93 млн

© РИА Новости . Наташа ПоповаАлкогольные напитки
Алкогольные напитки - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Алкогольные напитки. Архивное фото
© РИА Новости . Наташа Попова
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Экспорт спиртных напитков из России (за исключением вина и пива) вырос на 39% в прошлом году, до 93 миллионов долларов, на зарубежные рынки было поставлено свыше 58 тысяч тонн продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"В 2025 году Россия экспортировала более 58 тысяч тонн спиртных напитков (за исключением вина и пива) на сумму более 93 миллионов долларов США. В сравнении с 2024 годом отгрузки выросли на 15% в натуральном выражении и 39% - в стоимостном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошлый год Россия поставила на зарубежные рынки около 800 тонн джина и можжевеловой настойки на сумму более 2 миллионов долларов - это максимальный показатель как в объеме, так и в деньгах за период с 2022 года.
Помимо этого, за январь-февраль текущего года Россия экспортировала более 40 тонн джина и можжевеловой настойки на сумму около 140 тысяч долларов, не учитывая страны ЕАЭС.
 
БизнесРОССИЯСШААгроэкспортЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала