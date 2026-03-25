АТОР оценила потери туроператоров от аннулирования туров на Ближнем Востоке - 25.03.2026, ПРАЙМ
АТОР оценила потери туроператоров от аннулирования туров на Ближнем Востоке
Потери в выручке туроператоров от аннулирования туров из-за ситуации на Ближнем Востоке могут составить до 10 миллиардов рублей, если конфликт продлится и в... | 25.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Потери в выручке туроператоров от аннулирования туров из-за ситуации на Ближнем Востоке могут составить до 10 миллиардов рублей, если конфликт продлится и в апреле, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. МИД РФ 3 марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ряд стран региона. Минэкономразвития России после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. Ранее 12 марта министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что совокупные потери туристической отрасли РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке оцениваются в 7 миллиардов рублей. "Но с учетом того, что мы понимаем, что ситуация до 31 марта не разрешится, и мы пойдем в месяц апрель с отменой туров - на текущий момент ряд игроков отменяет в том числе туры без штрафных санкций по 15 апреля - я бы оценил, что еще к 7 миллиардам добавится от 1,5 до 3 миллиардов", - сказал Мурадян. "То есть, совокупно можно говорить о цифре 10 миллиардов, но очень важно понимать, что речь идет именно о потерях в выручке, то есть в продажах. Это не фактически финансовые потери туроператоров", - пояснил он. По его словам, фактические потери туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке оцениваются в 1,5 миллиарда рублей. "Это те суммы, которые были потрачены на эвакуацию, продление размещения и иные расходы, которые несли операторы в момент проблемы", - заключил Мурадян.
05:17 25.03.2026
 
АТОР оценила потери туроператоров от аннулирования туров на Ближнем Востоке

АТОР: потери туроператоров от аннулирования туров могут составить до 10 млрд рублей

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Потери в выручке туроператоров от аннулирования туров из-за ситуации на Ближнем Востоке могут составить до 10 миллиардов рублей, если конфликт продлится и в апреле, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
МИД РФ 3 марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ряд стран региона. Минэкономразвития России после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.
Ранее 12 марта министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что совокупные потери туристической отрасли РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке оцениваются в 7 миллиардов рублей.
"Но с учетом того, что мы понимаем, что ситуация до 31 марта не разрешится, и мы пойдем в месяц апрель с отменой туров - на текущий момент ряд игроков отменяет в том числе туры без штрафных санкций по 15 апреля - я бы оценил, что еще к 7 миллиардам добавится от 1,5 до 3 миллиардов", - сказал Мурадян.
"То есть, совокупно можно говорить о цифре 10 миллиардов, но очень важно понимать, что речь идет именно о потерях в выручке, то есть в продажах. Это не фактически финансовые потери туроператоров", - пояснил он.
По его словам, фактические потери туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке оцениваются в 1,5 миллиарда рублей. "Это те суммы, которые были потрачены на эвакуацию, продление размещения и иные расходы, которые несли операторы в момент проблемы", - заключил Мурадян.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
