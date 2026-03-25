https://1prime.ru/20260325/ator-868601232.html
АТОР оценила потери туроператоров от аннулирования туров на Ближнем Востоке
Потери в выручке туроператоров от аннулирования туров из-за ситуации на Ближнем Востоке могут составить до 10 миллиардов рублей, если конфликт продлится и в апреле
2026-03-25T05:17+0300
бизнес
туризм
финансы
ближний восток
рф
оаэ
максим решетников
мид
атор
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868601232.jpg?1774405070
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Потери в выручке туроператоров от аннулирования туров из-за ситуации на Ближнем Востоке могут составить до 10 миллиардов рублей, если конфликт продлится и в апреле, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
МИД РФ 3 марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ряд стран региона. Минэкономразвития России после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.
Ранее 12 марта министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что совокупные потери туристической отрасли РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке оцениваются в 7 миллиардов рублей.
"Но с учетом того, что мы понимаем, что ситуация до 31 марта не разрешится, и мы пойдем в месяц апрель с отменой туров - на текущий момент ряд игроков отменяет в том числе туры без штрафных санкций по 15 апреля - я бы оценил, что еще к 7 миллиардам добавится от 1,5 до 3 миллиардов", - сказал Мурадян.
"То есть, совокупно можно говорить о цифре 10 миллиардов, но очень важно понимать, что речь идет именно о потерях в выручке, то есть в продажах. Это не фактически финансовые потери туроператоров", - пояснил он.
По его словам, фактические потери туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке оцениваются в 1,5 миллиарда рублей. "Это те суммы, которые были потрачены на эвакуацию, продление размещения и иные расходы, которые несли операторы в момент проблемы", - заключил Мурадян.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
АТОР: потери туроператоров от аннулирования туров могут составить до 10 млрд рублей
