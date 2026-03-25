Россияне перебронируют туры с Ближнего Востока вместо возврата средств

2026-03-25T10:05+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские туристы предпочитают перебронировать туры на другие направления вместо ожидания возврата средств за аннулированные поездки в ОАЭ и страны Персидского залива, так как выплаты через фонды туроператоров могут затянуться до декабря, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Согласно рекомендациям МИД и Минэкономразвития, ряд стран Ближнего Востока в связи с эскалацией вокруг Ирана признаны небезопасными, и туроператоры обязаны вернуть средства за туры в эти страны в полном объеме тем туристам, кто не захочет перебронироваться на другие направления. "Формирование реестра займет до шести месяцев – до 19 сентября 2026 года, после чего на выплаты отводится еще до 60 рабочих дней. На практике это означает, что туристы будут получать возвраты вплоть до декабря 2026 года – в зависимости от даты подачи документов и включения в реестр. Эти сроки прописаны, в том числе, на сайте "Турпомощи", - напомнили в АТОР. "Поэтому большинство туристов предпочитает не ждать возвратов, а заменить купленные туры на другие направления. Тем более, что у некоторых туроператоров действуют специальные условия", - говорится в сообщении. По данным ассоциации, в отдельных компаниях перебронируют до 70–80% аннулированных поездок. В качестве альтернативы туристы чаще всего выбирают Египет, Турцию и Таиланд. Как отметили в туроператоре "Русский экспресс", агенты также стараются перебронировать заявки, так как это ускоряет использование денежных средств в сравнении с ожиданием возврата и позволяет сохранить туристам отпуск. В свою очередь в Anex добавили, что около 15% отмененных туров уже заменены и эта доля продолжает расти. "Туроператор Pegas Touristik и ITM group сообщили, что не планируют использовать фонды персональной ответственности (ФПО) и рассчитывают на возвраты от поставщиков и авиакомпаний", - добавили в АТОР. В то же время туроператор Fun&Sun официально заявил, что будет возвращать деньги за поездки в страны, куда сейчас нельзя полететь, из ФПО. "Такое же решение приняли и некоторые другие крупные туроператоры", - добавили в ассоциации. Фонд персональной ответственности - это специальный денежный фонд, который обязан сформировать каждый туроператор, работающий в сфере выездного туризма. Они необходимы для защиты туристов, в том числе на случай банкротства туроператора, прекращения деятельности или невозможности выполнить обязательства по туру. МИД РФ 3 марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ряд стран региона. Минэкономразвития России после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.

