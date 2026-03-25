Бразилия выделит $2,9 млрд компаниям, пострадавшим от пошлин США - 25.03.2026, ПРАЙМ
Бразилия выделит $2,9 млрд компаниям, пострадавшим от пошлин США
Бразилия выделит $2,9 млрд компаниям, пострадавшим от пошлин США - 25.03.2026, ПРАЙМ
Бразилия выделит $2,9 млрд компаниям, пострадавшим от пошлин США
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва должен в среду подписать предварительный документ, предусматривающий выделение кредита на 15 миллиардов реалов (2,9 | 25.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва должен в среду подписать предварительный документ, предусматривающий выделение кредита на 15 миллиардов реалов (2,9 миллиарда долларов США) для помощи компаниями, пострадавших от американских пошлин и войны на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа. "Бразилия готовит новую программу по предоставлению финансирования компаниям, которые борются с последствиями пошлин США и войны на Ближнем Востоке. Президент Луис Инасиу Лула да Силва должен уже в среду подписать документ о предоставлении кредита в размере 15 миллиардов реалов, чтобы помочь компаниям "справиться с последствиями геополитических факторов и международной нестабильности", - передает агентство. Как отмечается, ресурсы будут выделены из финансовых излишков казначейства, фонда гарантий экспорта и других бюджетных источников.
мировая экономика, сша, ближний восток, бразилия, лула да силва
Экономика, Мировая экономика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва
Бразилия выделит $2,9 млрд компаниям, пострадавшим от пошлин США

Блумберг: Бразилия выделит $2,9 млрд компаниям, пострадавшим от пошлин США

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва должен в среду подписать предварительный документ, предусматривающий выделение кредита на 15 миллиардов реалов (2,9 миллиарда долларов США) для помощи компаниями, пострадавших от американских пошлин и войны на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа.
"Бразилия готовит новую программу по предоставлению финансирования компаниям, которые борются с последствиями пошлин США и войны на Ближнем Востоке. Президент Луис Инасиу Лула да Силва должен уже в среду подписать документ о предоставлении кредита в размере 15 миллиардов реалов, чтобы помочь компаниям "справиться с последствиями геополитических факторов и международной нестабильности", - передает агентство.
Как отмечается, ресурсы будут выделены из финансовых излишков казначейства, фонда гарантий экспорта и других бюджетных источников.
 
