Бразилия выделит $2,9 млрд компаниям, пострадавшим от пошлин США
2026-03-25T05:23+0300
экономика
мировая экономика
сша
ближний восток
бразилия
лула да силва
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва должен в среду подписать предварительный документ, предусматривающий выделение кредита на 15 миллиардов реалов (2,9 миллиарда долларов США) для помощи компаниями, пострадавших от американских пошлин и войны на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа.
"Бразилия готовит новую программу по предоставлению финансирования компаниям, которые борются с последствиями пошлин США и войны на Ближнем Востоке. Президент Луис Инасиу Лула да Силва должен уже в среду подписать документ о предоставлении кредита в размере 15 миллиардов реалов, чтобы помочь компаниям "справиться с последствиями геополитических факторов и международной нестабильности", - передает агентство.
Как отмечается, ресурсы будут выделены из финансовых излишков казначейства, фонда гарантий экспорта и других бюджетных источников.
