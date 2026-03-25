"Мазохистский запрет": в ЕС запаниковали из-за нового решения по России
L'AntiDiplomatico: ЕС изменил свою позицию по российским энергоносителям из-за Ирана
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза в Брюсселе
МОСКВА, 25 марта — ПРАЙМ. Брюссель пересмотрел свои намерения по вводу полного запрета на импорт российской нефти, что связано с военными действиями США и Израиля против Ирана, сообщает итальянская газета L'AntiDiplomatico.
"Хаос в Персидском заливе сорвал русофобские планы Европейской комиссии. Долгожданное предложение о полном и окончательном мазохистском запрете на импорт российской нефти", — говорится в материале.
Как утверждает автор, на решение Брюсселя, помимо факторов на Ближнем Востоке, также повлиял серьезный разлад между государствами-членами по вопросу поставок нефти.
"Будапешт и Братислава продолжают получать нефть по трубопроводу "Дружба" благодаря исключению, которое новый пакет санкций должен был навсегда отменить", — говорится в материале.
Вчера представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен сообщила, что обсуждение запрета на импорт российской нефти, запланированное на 15 апреля, было изъято из повестки заседания Еврокомиссии, и новая дата пока не назначена.
Еврокомиссия ранее заявляла о намерении к началу 2026 года подготовить законодательное предложение, чтобы полностью и не позднее конца 2027 года запретить импорт нефти из России.
В России неоднократно заявляли, что Запад совершил стратегическую ошибку, отказываясь от российской энергетики. Москва утверждает, что это приведет к зависимости от более высоких цен. Уточняется, что те, кто отказался, все равно покупают российские уголь, нефть и газ через посредников по завышенной стоимости. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия соперников страны, и что санкции нанесли существенный ущерб мировой экономике. По его мнению, основная цель Запада — ухудшить условия жизни миллионов людей.