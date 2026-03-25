СМИ: США требуют от Ирана демонтировать ядерный потенциал - 25.03.2026, ПРАЙМ

США в плане по выходу из конфликта из 15 пунктов требуют от Ирана демонтировать свой ядерный потенциал и взять на себя обязательство никогда не стремиться к... | 25.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. США в плане по выходу из конфликта из 15 пунктов требуют от Ирана демонтировать свой ядерный потенциал и взять на себя обязательство никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием, утверждает издание Times of Israel. "Требования США к Ирану: Иран должен демонтировать свой существующий ядерный потенциал. Иран должен взять на себя обязательство никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием. На территории Ирана не будет обогащения урана", - пишет издание со ссылкой на израильский 12-й канал, который в свою очередь ссылается на западный источник. Согласно публикации, США требуют, чтобы Иран передал МАГАТЭ свои запасы из примерно 450 килограммов урана, обогащенного до 60%, а также демонтировал ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо. МАГАТЭ при этом должен быть предоставлен полный доступ, прозрачность и контроль на территории Ирана. Кроме того, в пунктах содержится требование к Ирану прекратить якобы финансирование и вооружение региональных группировок, а также руководство над ними. США также настаивают, чтобы Ормузский пролив оставался открытым и функционировал как свободный морской коридор. Также содержится требование ограничить иранскую ракетную программу в плане дальности и количества, а дальнейшее использование ракет ограничить самообороной, пишет издание. Взамен Иран может получить отмену всех международных санкций против него, помощь США в развитии гражданской ядерной программы, в том числе на АЭС "Бушер", и отмену механизма возврата санкций, добавляет издание. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

