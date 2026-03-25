Иран ждет от Совбеза ООН твердой позиции против действий США и Израиля

2026-03-25T02:10+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Глава иранского МИД Аббас Аракчи в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И заявил, что исламская республика всерьез ожидает, что члены Совета Безопасности ООН, особенно Россия и Китай, займут твердую позицию против действий США и Израиля в отношении Ирана, сообщает телеканал Press TV. "Аракчи заявил, что Иран всерьез ожидает, что члены Совета Безопасности ООН, особенно Китай и Россия, займут твердую позицию против агрессии США и Израиля и не допустят дальнейшего использования США преимуществ, предоставляемых Советом", - сообщает телеканал. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

