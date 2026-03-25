Иран объявил о проведении 80-й волны ударов по позициям США и Израиля
Иран объявил о проведении 80-й волны ударов по позициям США и Израиля - 25.03.2026, ПРАЙМ
Иран объявил о проведении 80-й волны ударов по позициям США и Израиля
Иран объявил о проведении 80-й волны ударов по позициям США и Израиля в регионе в рамках операции "Правдивое обещание 4", сообщает иранский телеканал Press TV.
2026-03-25T06:42+0300
2026-03-25T06:42+0300
2026-03-25T06:42+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Иран объявил о проведении 80-й волны ударов по позициям США и Израиля в регионе в рамках операции "Правдивое обещание 4", сообщает иранский телеканал Press TV.
"Иран выпустил кадры (проведения - ред.) 80-й волны операции "Правдивое обещание 4" с запуском ракет в направлении позиций США и Израиля в регионе", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.
иран
сша
израиль
мировая экономика, общество , иран, сша, израиль, али хаменеи
Экономика, Мировая экономика, Общество , ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Али Хаменеи
Иран объявил о проведении 80-й волны ударов по позициям США и Израиля
Иран объявил о проведении 80-й волны ударов по позициям США и Израиля в регионе
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Иран объявил о проведении 80-й волны ударов по позициям США и Израиля в регионе в рамках операции "Правдивое обещание 4", сообщает иранский телеканал Press TV.
"Иран выпустил кадры (проведения - ред.) 80-й волны операции "Правдивое обещание 4" с запуском ракет в направлении позиций США и Израиля в регионе", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.