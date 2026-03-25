"Новый список целей". На Западе забили тревогу из-за хода Ирана

"Новый список целей". На Западе забили тревогу из-за хода Ирана - 25.03.2026, ПРАЙМ

"Новый список целей". На Западе забили тревогу из-за хода Ирана

Удар иранских военных по атомной электростанции Барака в ОАЭ будет иметь значительные последствия, пишет The Telegraph. | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T17:04+0300

2026-03-25T17:04+0300

2026-03-25T17:04+0300

МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Удар иранских военных по атомной электростанции Барака в ОАЭ будет иметь значительные последствия, пишет The Telegraph."Иран опубликовал новый список целей, среди которых есть расположенная на побережье Персидского залива АЭС Барака в 290 километрах от Абу-Даби. Последствия для региона будут значительными и долгосрочными", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, что основная угроза от Ирана исходит от его возможных запасов обогащенного урана, но Тегеран также может воспользоваться и другими методами против своих агрессоров — ударами по атомным электростанциям в регионе.Радиоактивное загрязнение после такой атаки может затронуть населенные пункты и объекты критически важной инфраструктуры на территории Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта, подчеркнул автор.В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.

https://1prime.ru/20260325/konflikt-868613755.html

https://1prime.ru/20260325/khegset-868613345.html

запад

тегеран

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, нефть, запад, тегеран, иран, дональд трамп, the telegraph