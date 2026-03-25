"Новый список целей". На Западе забили тревогу из-за хода Ирана
"Новый список целей". На Западе забили тревогу из-за хода Ирана - 25.03.2026, ПРАЙМ
"Новый список целей". На Западе забили тревогу из-за хода Ирана
Удар иранских военных по атомной электростанции Барака в ОАЭ будет иметь значительные последствия, пишет The Telegraph. | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T17:04+0300
2026-03-25T17:04+0300
2026-03-25T17:04+0300
мировая экономика
нефть
запад
тегеран
иран
дональд трамп
the telegraph
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Удар иранских военных по атомной электростанции Барака в ОАЭ будет иметь значительные последствия, пишет The Telegraph."Иран опубликовал новый список целей, среди которых есть расположенная на побережье Персидского залива АЭС Барака в 290 километрах от Абу-Даби. Последствия для региона будут значительными и долгосрочными", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, что основная угроза от Ирана исходит от его возможных запасов обогащенного урана, но Тегеран также может воспользоваться и другими методами против своих агрессоров — ударами по атомным электростанциям в регионе.Радиоактивное загрязнение после такой атаки может затронуть населенные пункты и объекты критически важной инфраструктуры на территории Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта, подчеркнул автор.В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
запад
тегеран
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, нефть, запад, тегеран, иран, дональд трамп, the telegraph
Мировая экономика, Нефть, ЗАПАД, Тегеран, ИРАН, Дональд Трамп, The Telegraph
"Новый список целей". На Западе забили тревогу из-за хода Ирана
Telegraph: атака Ирана по АЭС Барака будет иметь значительные последствия