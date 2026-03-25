Резкий ответ Ирана на заявление Трампа вызвал переполох на Западе - 25.03.2026, ПРАЙМ
Резкий ответ Ирана на заявление Трампа вызвал переполох на Западе
Ответ официального представителя центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахима Зольфагари на заявления президента США Дональда Трампа о... | 25.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Ответ официального представителя центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахима Зольфагари на заявления президента США Дональда Трампа о переговорах демонстрирует решимость Ирана защищать свою позицию, сообщает Bild.
"Представитель иранской армии публично высмеивает руководство США и ясно дает понять: Тегеран не собирается отступать", — отмечается в публикации.
Военная операция США и Израиля против Исламской Республики продолжается с 28 февраля. На протяжении этого времени стороны обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп сообщил, что якобы была достигнута договоренность о временном перемирии, в связи с чем он распорядился приостановить атаки на объекты энергетики в Иране на пять дней. Однако в Тегеране утверждают, что никаких переговоров не было. Глава парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что президент США распространяет недостоверную информацию для манипулирования рынками.
Сегодня, по данным The New York Times, ссылающейся на анонимные источники, Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию ситуации. В план входит отказ Ирана от ядерной программы и поддержки союзников в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности ракет. В ответ США предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на атомной электростанции "Бушер".
