СМИ: Калифорния находится на грани энергетического кризиса - 25.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: Калифорния находится на грани энергетического кризиса
Калифорния находится на грани энергетического кризиса из-за блокировки Ормузского пролива на фоне военной операции США против Ирана, а также внутренней политики | 25.03.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: Калифорния находится на грани энергетического кризиса

ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Калифорния находится на грани энергетического кризиса из-за блокировки Ормузского пролива на фоне военной операции США против Ирана, а также внутренней политики штата, передает агентство Блумберг со ссылкой на Энди Уолца, главу нефтеперерабатывающего подразделения корпорации Chevron.
Уолц назвал дефицит топлива в Калифорнии своим "худшим опасением", так как штат зависит от азиатского импорта (около 20% потребления). Однако эти поставки из Китая, Южной Кореи, Сингапура и других стран оказались под угрозой из-за блокировки Ормузского пролива.
"У нас есть нефтеперерабатывающие заводы в Азии, которые вынуждены сокращать переработку нефти, поэтому они будут производить меньше продукции", – сказал Уолц в интервью агентству.
Корпорация Chevron выражает обеспокоенность тем, что такой густонаселенный штат отрезан от основных топливных центров США. Из-за высоких налогов и местной политики, направленной на защиту окружающей среды, нефтеперерабатывающие заводы в Калифорнии вынуждены закрываться, говорится в публикации.
"Им нужно отказаться от налога на нефтеперерабатывающие заводы, иначе через десять лет у них не будет ни одного завода", – добавил Уолц.
Блумберг подчеркивает, что в Калифорнии расположено более 30 военных баз, включая крупную авиабазу "Трэвис", которую снабжает топливом Chevron. По мнению главы нефтеперерабатывающего подразделения корпорации, правительство США должно быть обеспокоено этим, поскольку перебои с поставками топлива могут сказаться на критически важной инфраструктуре.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
