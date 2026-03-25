https://1prime.ru/20260325/kalifornija-868599460.html

СМИ: Калифорния находится на грани энергетического кризиса

СМИ: Калифорния находится на грани энергетического кризиса - 25.03.2026, ПРАЙМ

СМИ: Калифорния находится на грани энергетического кризиса

Калифорния находится на грани энергетического кризиса из-за блокировки Ормузского пролива на фоне военной операции США против Ирана, а также внутренней политики

2026-03-25T03:37+0300

2026-03-25T03:37+0300

2026-03-25T03:37+0300

нефть

энергетика

экономика

сша

калифорния

ормузский пролив

chevron

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868599460.jpg?1774399063

ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Калифорния находится на грани энергетического кризиса из-за блокировки Ормузского пролива на фоне военной операции США против Ирана, а также внутренней политики штата, передает агентство Блумберг со ссылкой на Энди Уолца, главу нефтеперерабатывающего подразделения корпорации Chevron. Уолц назвал дефицит топлива в Калифорнии своим "худшим опасением", так как штат зависит от азиатского импорта (около 20% потребления). Однако эти поставки из Китая, Южной Кореи, Сингапура и других стран оказались под угрозой из-за блокировки Ормузского пролива. "У нас есть нефтеперерабатывающие заводы в Азии, которые вынуждены сокращать переработку нефти, поэтому они будут производить меньше продукции", – сказал Уолц в интервью агентству. Корпорация Chevron выражает обеспокоенность тем, что такой густонаселенный штат отрезан от основных топливных центров США. Из-за высоких налогов и местной политики, направленной на защиту окружающей среды, нефтеперерабатывающие заводы в Калифорнии вынуждены закрываться, говорится в публикации. "Им нужно отказаться от налога на нефтеперерабатывающие заводы, иначе через десять лет у них не будет ни одного завода", – добавил Уолц. Блумберг подчеркивает, что в Калифорнии расположено более 30 военных баз, включая крупную авиабазу "Трэвис", которую снабжает топливом Chevron. По мнению главы нефтеперерабатывающего подразделения корпорации, правительство США должно быть обеспокоено этим, поскольку перебои с поставками топлива могут сказаться на критически важной инфраструктуре. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

сша

калифорния

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, калифорния, ормузский пролив, chevron