https://1prime.ru/20260325/koreja-868603826.html
Вторичные санкции не помешают Южной Кореи приобрести нефть из России
Вторичные санкции не помешают Южной Кореи приобрести нефть из России - 25.03.2026, ПРАЙМ
Вторичные санкции не помешают Южной Кореи приобрести нефть из России
Правительство Южной Кореи после консультаций с американской стороной выяснило, что вторичные санкции не помешают стране приобрести нефть и нефтепродукты из... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T07:55+0300
2026-03-25T07:55+0300
2026-03-25T07:58+0300
энергетика
нефть
экономика
ормузский пролив
южная корея
ближний восток
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868603826.jpg?1774414688
СЕУЛ, 25 мар - ПРАЙМ. Правительство Южной Кореи после консультаций с американской стороной выяснило, что вторичные санкции не помешают стране приобрести нефть и нефтепродукты из России, а расчеты возможны в других помимо доллара валютах, заявил глава управления промышленной и ресурсной безопасности министерства промышленности, торговли и энергетики Ян Ги Ук на брифинге. Чиновник сообщил, что правительству удалось устранить препятствия для импорта российской нефти и нефтепродуктов, связанные с финансовыми расчетами и риском вторичных санкций. "В результате консультаций нашего посольства на месте и министерства экономики и финансов с американской стороной было подтверждено, что возможны расчеты в валютах, отличных от доллара, а также что применение вторичных санкций не предусмотрено", - заявил он. Как сообщило агентство News1, теперь, когда в значительной степени устранены такие риски, которые ранее считались ключевыми факторами неопределенности, для южнокорейских компаний, как предполагается, созданы условия для более активного рассмотрения импорта российской нефти и нафты. В марте цены на энергоносители в мире резко выросли из-за эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти рядом стран. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов. После этого министерство финансов США вывело из-под американских санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.
ормузский пролив
южная корея
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, ормузский пролив, южная корея, ближний восток, минфин сша
Энергетика, Нефть, Экономика, Ормузский пролив, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Минфин США
Вторичные санкции не помешают Южной Кореи приобрести нефть из России
Власти Южной Кореи: вторичные санкции не помешают стране приобрести нефть из России
СЕУЛ, 25 мар - ПРАЙМ. Правительство Южной Кореи после консультаций с американской стороной выяснило, что вторичные санкции не помешают стране приобрести нефть и нефтепродукты из России, а расчеты возможны в других помимо доллара валютах, заявил глава управления промышленной и ресурсной безопасности министерства промышленности, торговли и энергетики Ян Ги Ук на брифинге.
Чиновник сообщил, что правительству удалось устранить препятствия для импорта российской нефти и нефтепродуктов, связанные с финансовыми расчетами и риском вторичных санкций.
"В результате консультаций нашего посольства на месте и министерства экономики и финансов с американской стороной было подтверждено, что возможны расчеты в валютах, отличных от доллара, а также что применение вторичных санкций не предусмотрено", - заявил он.
Как сообщило агентство News1, теперь, когда в значительной степени устранены такие риски, которые ранее считались ключевыми факторами неопределенности, для южнокорейских компаний, как предполагается, созданы условия для более активного рассмотрения импорта российской нефти и нафты.
В марте цены на энергоносители в мире резко выросли из-за эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти рядом стран. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов.
После этого министерство финансов США вывело из-под американских санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.