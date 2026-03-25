Вторичные санкции не помешают Южной Кореи приобрести нефть из России - 25.03.2026, ПРАЙМ
Вторичные санкции не помешают Южной Кореи приобрести нефть из России
2026-03-25T07:55+0300
2026-03-25T07:58+0300
07:55 25.03.2026 (обновлено: 07:58 25.03.2026)
 
СЕУЛ, 25 мар - ПРАЙМ. Правительство Южной Кореи после консультаций с американской стороной выяснило, что вторичные санкции не помешают стране приобрести нефть и нефтепродукты из России, а расчеты возможны в других помимо доллара валютах, заявил глава управления промышленной и ресурсной безопасности министерства промышленности, торговли и энергетики Ян Ги Ук на брифинге.
Чиновник сообщил, что правительству удалось устранить препятствия для импорта российской нефти и нефтепродуктов, связанные с финансовыми расчетами и риском вторичных санкций.
"В результате консультаций нашего посольства на месте и министерства экономики и финансов с американской стороной было подтверждено, что возможны расчеты в валютах, отличных от доллара, а также что применение вторичных санкций не предусмотрено", - заявил он.
Как сообщило агентство News1, теперь, когда в значительной степени устранены такие риски, которые ранее считались ключевыми факторами неопределенности, для южнокорейских компаний, как предполагается, созданы условия для более активного рассмотрения импорта российской нефти и нафты.
В марте цены на энергоносители в мире резко выросли из-за эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти рядом стран. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов.
После этого министерство финансов США вывело из-под американских санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.
 
