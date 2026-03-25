Замглавы Минэнерго допустил полный запрет экспорта бензина из России
Первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин допустил, что запрет экспорта бензина из России для нефтяных компаний будет возобновлен, если это будет необходимо...
АСТАНА, 25 мар - ПРАЙМ. Первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин допустил, что запрет экспорта бензина из России для нефтяных компаний будет возобновлен, если это будет необходимо для насыщения внутреннего рынка топливом. Отвечая на вопрос журналистов, обсуждается ли возврат полного запрета экспорта бензина из РФ, Сорокин сказал: "С учетом большой волатильности международного рынка мы постоянно, почти в ежесуточном режиме, ведем этот мониторинг. В случае если понадобятся дополнительные меры, то у нас есть пакет мер, которые могут быть применены для того, чтобы рынок оставался насыщен, чтобы не ждать каких-то сложных ситуаций". На данный момент в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей до конца июля. При этом крупным нефтяным компаниям экспорт разрешен.
